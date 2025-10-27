Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фіцо: Словаччина відмовляється від участі у військових проєктах ЄС для України

27 жовтня 2025, 12:04
Фіцо: Словаччина відмовляється від участі у військових проєктах ЄС для України
Фото: dt.ua
Відбувається це н тлі дискусій у Євросоюз.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не братиме участі у військових ініціативах ЄС на підтримку України, наголосивши на пріоритеті внутрішньої економічної стабільності та захисті національних інтересів.

Словаччина відмовляється долучатися до ініціатив Європейського союзу, спрямованих на військову підтримку України, повідомляє Aktuality.sk.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо підкреслив, що країна не планує брати участь у фінансових програмах, пов’язаних із військовими витратами та управлінням війною. 

"Словаччина повинна зосередитися на захисті власних інтересів і економічній стабільності", - пояснив він.

Фіцо також критично оцінив санкції ЄС проти росії, заявивши, що вони завдають більше шкоди європейським країнам, ніж Москві. Окремо прем’єр назвав "великою помилкою" рішення ЄС передати Україні 140 мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів.

На його думку, такі кроки підривають довіру до міжнародної фінансової системи та створюють ризики для економічної безпеки Європи.

Заява Фіцо прозвучала на тлі обговорень у ЄС щодо розширення військової та економічної підтримки України. Відмова Словаччини від участі в цих ініціативах демонструє прагнення Братислави дотримуватися стриманої та прагматичної політики щодо війни та відносин із росією.

 
СловаччинаУкраїна

