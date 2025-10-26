Фіцо виступив проти використання заморожених російських активів для підтримки України
26 жовтня 2025, 19:09
Фото: news.yahoo.com
Прем'єр Словаччини розкритикував намір ЄС конфіскувати 140 млрд євро заморожених російських активів.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти плану Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
Про це повідомляє SME.
"Я відмовляюся, щоб Словаччина брала участь у будь-якій фінансовій схемі, яка допомогла б Україні впоратися з військовими витратами", – сказав Фіцо.
Він також розкритикував намір Євросоюзу конфіскувати 140 млрд євро заморожених російських активів. На його думку, росія може вжити заходів у відповідь і конфіскувати будівлі чи кораблі, які належать європейським державам.
"Ми зіткнемося з величезною кількістю міжнародних судових спорів", – зазначив Фіцо.
Водночас, він пообіцяв, що Словаччина допомагатиме Україні медичною допомогою чи розмінуванням, але не фінансуватиме військові потреби.
"Жодна летальна зброя не потрапить в Україну безкоштовно", - сказав Фіцо, додавши, що Словаччина продовжить продавати боєприпаси.
Прем'єр не виключає, що на цю тему може бути скликана позачергова сесія парламенту.