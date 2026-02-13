Фіцо звинуватив Нідерланди у втручанні в суверенітет Словаччини

Прем'єр-міністр також заявив, що такі рішення з боку Нідерландів можуть дестабілізувати ситуацію в ЄС і є "шляхом у пекло".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до уряду Нідерландів після того, як у новій коаліційній угоді було запропоновано скоротити фінансування ЄС і обмежити права голосу для держав-членів, зокрема, Словаччини та Угорщини.

Про це повідомляє Euractiv.

Зокрема, Фіцо звинуватив уряд Нідерландів у втручанні в суверенні справи Словаччини після того, як було запропоновано розглянути скорочення фінансування ЄС і обмеження прав голосу для держав, які «недостатньо відповідають основним європейським цінностям».

"Ви можете продовжувати курити марихуану і визнавати 70 гендерів. Це ваша справа. Але погрожувати іншій країні покаранням за її суверенітет і легітимність — це перехід червоної лінії", — сказав Фіцо.

Прем'єр-міністр також заявив, що такі рішення з боку Нідерландів можуть дестабілізувати ситуацію в ЄС і є "шляхом у пекло".

16 жовтня 2025 року уряд Нідерландів ухвалив резолюцію. У документі депутати закликали уряд дати рішучу відповідь на дії словацьких законодавців, які, на їхню думку, обмежують права ЛГБТ+ і суперечать європейському праву.

Наприкінці вересня парламент Словаччини схвалив зміни до конституції, якими закріпив визначення тільки двох статей — чоловічої та жіночої, а також змінив правила усиновлення.