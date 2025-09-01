Третина зброї для України надійшла з Болгарії – Фон дер Ляєн

Зокрема болгарські підприємства виробляють значні обсяги боєприпасів для ЗСУ.

Болгарія відіграє ключову роль у підтримці України, адже з початку повномасштабної війни третина зброї, яку отримав Київ, надійшла саме звідси.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, слова якої цитує агентство BGNES.

"Болгарія має надзвичайно сильні традиції у сфері оборонної промисловості. Ви маєте найвищий оборот у відношенні до ВВП серед усіх країн ЄС, а найбільший приватний роботодавець у країні працює саме в оборонному секторі", — зазначила фон дер Ляєн під час візиту в країну.

Вона підкреслила, що болгарські підприємства виробляють значні обсяги боєприпасів і вибухівки, які постачаються Україні, підтримуючи її оборону та боротьбу за свободу.

За словами очільниці Єврокомісії, Болгарія збирається суттєво збільшити оборонні потужності: виробництво боєприпасів має досягти 2 мільйонів снарядів до кінця 2025 року. Це дозволить створити понад тисячу нових робочих місць у країні.

Також фон дер Ляєн підтвердила, що у Болгарії відкриють два заводи німецького концерну Rheinmetall, один із яких розмістять на підприємстві VMZ.

"Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і всієї Європи", — наголосила вона.

Нагадаємо, через роботу російських систем радіоелектронної боротьби літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн був змушений приземлитися у болгарському аеропорті у місті Пловдив по паперових мапах.