Франція готується до масового страйку

Очікується до 800 тис. учасників

Францію охопила хвиля підготовки до одного з наймасштабніших страйків цього року, запланованого на 18 вересня. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готуються до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози.

Про це пише bfmtv.com.

Люди виходять на знак протесту проти заходів бюджетної економії у Франції та політики президента Макрона та уряду країни.

До страйку приєднаються представники багатьох ключових секторів, включаючи: