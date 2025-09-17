Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція готується до масового страйку

17 вересня 2025, 11:50
Франція готується до масового страйку
Фото: з вільного доступу
Очікується до 800 тис. учасників

Францію охопила хвиля підготовки до одного з наймасштабніших страйків цього року, запланованого на 18 вересня. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готуються до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози.

Про це пише bfmtv.com.

Люди виходять на знак протесту проти заходів бюджетної економії у Франції та політики президента Макрона та уряду країни. 
 
До страйку приєднаються представники багатьох ключових секторів, включаючи:
  • Державні службовців
  • Вчителів
  • Працівників енергетичної галузі
  • Фармацевтів
  • Водіїв таксі
 
Найбільший транспортний хаос очікується через участь у протестах залізничників та інших працівників транспортної сфери.
 
На сьогоднішній день влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.
 
Для забезпечення порядку та безпеки під час акцій протесту уряд Франції планує задіяти близько 80 тис. співробітників правоохоронних органів.
 
Цей страйк, як очікується, буде значно більшим, ніж той, що відбувся 10 вересня, коли на вулиці вийшли близько 197 тис. людей.

 

війна в Україніросія окупантиФранція

Останні матеріали

Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Політика
Чужі діти, своя імперія. Як росія готує покоління для цієї та майбутніх війн – The Telegraph
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 11:25
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Україна: насувається буря. Час ухвалювати рішення про фінансування швидко наближається – Тімоті Еш
Переклад iPress – 17 вересня 2025, 08:03
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється