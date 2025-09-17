Франція готується до масового страйку
17 вересня 2025, 11:50
Очікується до 800 тис. учасників
Францію охопила хвиля підготовки до одного з наймасштабніших страйків цього року, запланованого на 18 вересня. За даними профспілок, до участі у протестах по всій країні готуються до 800 тис. людей, що майже вдвічі перевищує попередні прогнози.
Про це пише bfmtv.com.
Люди виходять на знак протесту проти заходів бюджетної економії у Франції та політики президента Макрона та уряду країни.
До страйку приєднаються представники багатьох ключових секторів, включаючи:
- Державні службовців
- Вчителів
- Працівників енергетичної галузі
- Фармацевтів
- Водіїв таксі
Найбільший транспортний хаос очікується через участь у протестах залізничників та інших працівників транспортної сфери.
На сьогоднішній день влада зафіксувала приблизно 250 оголошених зібрань по всій Франції.
Для забезпечення порядку та безпеки під час акцій протесту уряд Франції планує задіяти близько 80 тис. співробітників правоохоронних органів.
Цей страйк, як очікується, буде значно більшим, ніж той, що відбувся 10 вересня, коли на вулиці вийшли близько 197 тис. людей.