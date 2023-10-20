Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Франція планує розширення уранового заводу вартістю 1,8 мільярда доларів, щоб зменшити залежність від росії

20 жовтня 2023, 21:59
Франція планує розширення уранового заводу вартістю 1,8 мільярда доларів, щоб зменшити залежність від росії
Фото: з вільного доступу
Інвестиції дозволять збільшити виробництво на заводі Georges Besse 2 більш ніж на 30%.

Франція витратить 1,7 мільярда євро на розширення заводу зі збагачення урану. Це дасть змогу зменшити свою залежність від російського ядерного палива.

Про це заявив голова державної компанії Orano Клод Імаувен, повідомляє Bloomberg.

Інвестиції дозволять збільшити виробництво на заводі Georges Besse 2 більш ніж на 30%. 

"У кінцевому підсумку на цьому об'єкті буде перероблятися достатньо урану, щоб виробляти ядерну енергію для потреб, еквівалентних 120 мільйонам домогосподарств на рік", - сказала компанія. 

США і Європа утрималися від введення санкцій проти російського ядерного гіганта "Росатома", побоюючись, що енергопостачання сотень мільйонів людей опиниться під загрозою. Проте, вони все частіше розривають зв'язки з кремлем, який обмежує потоки природного газу в Європу після вторгнення в Україну.

"У нинішньому геополітичному контексті метою цього збільшення потужностей зі збагачення урану є зміцнення енергетичного суверенітету Заходу у Франції", - заявив Імаувен. 

Він додав, що рішення Orano відповідає вимогам, висловленим їхніми клієнтами щодо зміцнення безпеки поставок. Очікується, що виробництво буде запущено 2028 року.

За даними Orano, "Росатом" є найбільшим у світі підприємством зі збагачення урану, на його частку припадає 43% загальної виробничої потужності. Далі слідує британсько-голландсько-німецька група Urenco Ltd з часткою 31%, China National Nuclear Corp з 13% і Orano з 12%.

Багатонаціональна компанія ядерного паливного циклу. Компанія займається видобутком урану, конверсією-збагаченням, переробкою відпрацьованого палива, ядерною логістикою, демонтажем та інжинірингом ядерного циклу. 

Створена 2017 року в результаті реструктуризації та рекапіталізації ядерного конгломерату Areva. Контрольний пакет акцій Orano належить французькій державі.

ФранціязаводУранРосатом

Останні матеріали

Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Політика
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 16:34
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Політика
Воєнні злочини є частиною російської стратегії. Тож на лаві підсудних має бути не один лише путін – Девід Петреус та Ендрю Робертс
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 22:50
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Cуспільство
На півдні та сході, в небі та кіберпросторі. 600 днів війни: висновки та прогнози – Мік Раян
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 16:09
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Політика
Україна вперше застосувала ракети ATACMS. Що пишуть впливові американські ЗМІ
Переклад iPress – 18 жовтня 2023, 13:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється