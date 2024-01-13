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ПОЛІТИКА

Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні €50 мільярдів – глава МЗС

13 січня 2024, 16:26
Франція привнесе всю свою політичну вагу для виділення Україні €50 мільярдів – глава МЗС
Фото: з вільного доступу
Ці кошти мають допомогти українському бюджету.

Франція використає всю свою політичну і дипломатичну вагу на саміті Європейської Ради з тим, щоб Україні була виділена допомога в розмірі 50 млрд євро. Про це новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив на спільному з українським колегою Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.

Про це повідомляє Укрінформ. 

"Європейська Рада збереться на саміт 1 лютого, і ми мусимо зробити все належне, щоб зберегти єдність Європи з нагоди цієї зустрічі. Франція привнесе всю свою політичну і дипломатичну вагу, аби допомога в розмірі 50 млрд євро, яка передбачена Україні, була виділена", – сказав він.

Сежурне зазначив, що ці кошти допоможуть українському бюджету фінансувати освіту, охорону здоровʼя, юстицію та інші соціальні й економічні потреби, а також сприятимуть енергетичному переходу і модернізації транспортної інфраструктури України.

Нагадаємо, 14-15 грудня лідери європейських країн не змогли прийняти рішення щодо ухвалення поправок до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки, що передбачає виділення Україні допомоги в розмірі 50 млрд євро. Це рішення було заблоковане Угорщиною. Європейський Союз проведе позачерговий саміт 1 лютого, щоб узгодити зміни до свого багаторічного бюджету, включаючи пакет фінансової допомоги Києву.

Франціядопомога Україні

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