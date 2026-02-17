Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Франція відпустила російський танкер "тіньового флоту" після сплати штрафу

17 лютого 2026, 17:16
Франція відпустила російський танкер
Фото: з вільного доступу
За словами міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро, обхід санкцій ЄС має свою ціну.

Минулого місяця французькі військові та їхні союзники перехопили нафтовий танкер між Іспанією та Марокко після його виходу з росії та супроводили його до порту неподалік південного Марселя.

Про це повідомляє The Guardian.

"Танкер Grinch залишає французькі води після сплати кількох мільйонів євро та трьох тижнів дорогого простою у затоці Фос-сюр-Мер", — повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.

Барро додав, що ухиляння від санкцій ЄС обходиться дорого.

"росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через тіньовий флот у наших водах", — підкреслив він.

Танкер GRINCH затримали в Середземному морі у січні, а потім відправили на стоянку біля французького портового міста Марсель через підозру в причетності до "тіньового флоту" росії. 

