Франція відпустила російський танкер "тіньового флоту" після сплати штрафу
Минулого місяця французькі військові та їхні союзники перехопили нафтовий танкер між Іспанією та Марокко після його виходу з росії та супроводили його до порту неподалік південного Марселя.
Про це повідомляє The Guardian.
"Танкер Grinch залишає французькі води після сплати кількох мільйонів євро та трьох тижнів дорогого простою у затоці Фос-сюр-Мер", — повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро.
Барро додав, що ухиляння від санкцій ЄС обходиться дорого.
"росія більше не зможе безкарно фінансувати свою війну через тіньовий флот у наших водах", — підкреслив він.
Танкер GRINCH затримали в Середземному морі у січні, а потім відправили на стоянку біля французького портового міста Марсель через підозру в причетності до "тіньового флоту" росії.