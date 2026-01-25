Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Франція взяла під варту капітана російського танкера "тіньового флоту"

25 січня 2026, 17:51
Франція взяла під варту капітана російського танкера
Фото: з вільного доступу
Саме судно наразі перебуває під контролем прокуратури Марселя.

Прокуратура Марселя заарештувала капітана російського танкера Grinch, підозрюваного у належності до тіньового флоту рф.

Про це повідомляє BMFTV.

За даними слідства, затриманий — громадянин Індії. Його передали судовим органам 24 січня, коли танкер прибув на якірну стоянку у затоці Фос-сюр-Мер. Інші члени екіпажу, також громадяни Індії, залишаються на борту та очікують допиту. Саме судно наразі перебуває під контролем прокуратури Марселя.

Танкер прямував під прапором Коморських Островів із російського порту Мурманськ. 22 січня його перехопили у Середземному морі Військово-морські сили Франції за підтримки союзників. Французькі прокурори вже розпочали попереднє розслідування, основне звинувачення стосується використання фальшивого прапора.

Тіньовий флот росії був створений для обходу нафтових санкцій, запроваджених країнами "Великої сімки", Австралією та ЄС. Він складається зі старих танкерів із вимкненими маячками, щоб уникнути стеження. За даними The Guardian, флот налічує близько 600 суден, які перевозять 70% російського нафтового експорту та майже 10% світового флоту "мокрих вантажів", забезпечуючи Кремлю прибутки від приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Франціятіньовий фолот рф

