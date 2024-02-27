FT: Досвід із росією – це найкраща можливість відточити санкції як інструмент зовнішньої політики

Потрібно удосконалити систему експортного контролю, особливо з урахуванням того, що Китай, схоже, допомагає росії обходити санкції.

Головний урок полягає в тому, що домогтися повної ізоляції великої, складної та глобально інтегрованої економіки, хоча це дорого і складно. Західним країнам знадобився майже рік, щоб скоротити закупівлі російської нафти й газу, а багато їхніх корпорацій, як і раніше, активно торгують з росією.

Про це повідомляє Financial Times.

Хоча до статистики москви слід ставитися з великою обережністю, через два роки російська економіка, схоже, стабілізувалася. Але навіть якщо наслідки санкцій виявилися не такими катастрофічними, як передбачалося спочатку, росія втратила через них близько 170 мільярдів доларів експортного прибутку та продемонструвала набагато більш слабке зростання порівняно з іншими експортерами сировини, і її середньострокові перспективи нерадісні.

Перший урок з цього досвіду полягає в тому, як росія почала готуватися до чергового раунду санкцій після тих, що було застосовано 2014 року, так і Китай та й інші країни навряд чи будуть захоплені зненацька. За останнє десятиліття росія зменшила свою зовнішню вразливість, провівши макроекономічні коригування, схожі з найжорсткішими програмами МВФ. І росія, і Китай впровадили власні внутрішні платіжні системи та активізували зусилля з цифровізації.

Тому, коли російські банки були вибірково відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT, вони практично не відчули наслідків. Припинення обслуговування Visa і Mastercard зачепило тільки тих росіян, які виїхали за кордон, а вітчизняні банки продовжували обслуговувати ці картки.

Другий урок полягає в тому, що наслідки недотримання санкцій мають бути досить сильними, щоб вплинути на порушників. Ухилення від санкцій — передбачувана реакція для компаній, які прагнуть на прибуткові ринки. Запровадження більш жорстких обмежень у поєднанні з підвищеною ймовірністю виявлення може суттєво змінити їхні розрахунки "ризик — винагорода".

Третій урок полягає в тому, що заручитися багатосторонньою підтримкою непросто, коли країна-мішень має значний економічний вплив. США, ЄС і союзникам насилу вдається надихнути країни, для яких поведінка москви в Україні не є нагальною політичною проблемою, а торгівля з росією приносить прибуток.

Потрібно удосконалити систему експортного контролю, особливо з урахуванням того, що Китай, схоже, допомагає росії обходити санкції. Необхідно покласти більшу відповідальність на корпорації, щоб запобігти продажу росією нафти за цінами, вищими за граничні, і доступу до західних компонентів озброєнь. Нарешті, фінансова галузь, де США контролюють критично важливі вузли, може зіграти допоміжну роль у міру поліпшення ситуації в інших галузях.