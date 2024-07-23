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ПОЛІТИКА

Байден зосередиться на зовнішній політиці, особливо на Близькому Сході та Україні – FT

23 липня 2024, 13:12
Байден зосередиться на зовнішній політиці, особливо на Близькому Сході та Україні – FT
Перше випробування для Байдена відбудеться цього тижня, коли він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні.

Рішення Джо Байдена вийти з президентських перегонів 2024 року запустило шестимісячні перегони за закріплення зовнішньополітичних досягнень його адміністрації, особливо на Близькому Сході та в Україні.

Про це повідомляє Financail Times.

Перше випробування для Байдена відбудеться цього тижня, коли він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Ця зустріч, перша з моменту повернення Нетаньягу до влади, дасть Байдену шанс просунути свою значну спадщину: припинення війни між Ізраїлем і Хамас.

Віцепрезидентка Камала Гарріс зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю, щоб зміцнити свою репутацію на світовій арені. Вона не головуватиме на його виступі перед Конгресом через передвиборчий захід, але зустрінеться з ним пізніше цього тижня.

Гарріс продовжить "інтенсивну взаємодію" щодо конфлікту в Газі. Основна частина зовнішньої політики адміністрації зосереджена в колі помічників президента і в Раді національної безпеки. Угода про припинення вогню, укладена за посередництва Байдена, дасть змогу Гарріс уникнути цієї теми під час передвиборчої кампанії.

Одним із найважливіших пріоритетів для Байдена стане забезпечення максимально можливої підтримки України в разі перемоги Трампа в листопаді. Колишній президент присягнувся відмовитися від військової допомоги Україні, якщо вона не вступить у переговори з росією.

Хоча Конгрес уже затвердив пакет допомоги в 61 млрд доларів до початку 2025 року, Байден може завершити поточні угоди і просунути доступну допомогу до кінця свого терміну.

Свобода від обмежень передвиборчої кампанії також дасть Байдену більше часу, щоб зосередитися на зовнішній політиці найближчими місяцями, що, на думку деяких аналітиків, дасть змогу президенту зміцнити свій імідж на світовій арені.

21 липня Байден оголосив про намір не балотуватися на другий термін і запропонував Камалу Харріс як кандидат на пост президента. Після цього деякі республіканці закликали його піти у відставку достроково.

Джо Байдензовнішня політика

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