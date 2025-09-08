FT: Європейські оборонні стартапи стають привабливими для інвесторів

Після початку війни в Україні інвестори переосмислили ризики і побачили в оборонних технологіях не лише національну необхідність, а й привабливу бізнес-модель.

Інвестиції у стрімко зростаючі європейські стартапи у сфері оборонних технологій різко зросли після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Венчурні фонди, які раніше з обережністю ставилися до військової галузі, сьогодні активно вкладають кошти в компанії, що розробляють передові технології для оборони.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

З початку 2022 року оборонні стартапи залучили 2,4 млрд євро інвестицій, з яких 1,4 млрд і лише за перші сім місяців поточного року. Для порівняння: у 2020 році обсяг інвестицій становив лише 30 млн євро, а у 2021 - 150 млн.

Ці цифри свідчать про зростаючий інтерес інвесторів до нової хвилі оборонних компаній, що розробляють усе від автономних дронів і безпілотних підводних апаратів до "біороботизованих" комах-розвідників.

У Європі вже є три стартапи з оцінкою понад 1 млрд євро, які спеціалізуються на виробництві дронів: Helsing, Quantum Systems і Tekever. Зростання інтересу до оборонних технологій стало особливо помітним після Мюнхенської безпекової конференції в лютому, де тривожна промова сенатора США Джей Ді Венса викликала сумніви щодо стабільності трансатлантичного партнерства.

"На той момент у Європі було лише кілька венчурних фондів, що спеціалізуються на обороні. Сьогодні ситуація змінюється: провідні інвестори починають сприймати оборонні технології як реальну можливість", — зазначив Миколай Фірлей, співзасновник та керуючий партнер Expeditions Fund.

Найбільше фінансування отримали стартапи, базовані в Німеччині — країні, яка після США є головним постачальником військової допомоги Україні. Берлін уже виділив необмежені позики на оборонні витрати на найближчі роки.

Один із найпомітніших гравців — Helsing, але підтримку також отримують інші компанії, включно зі Swarm Biotactics. Цей стартап розробляє "живих" керованих тарганів із мікрорюкзаками для розвідки у важкодоступних місцях. У червні компанія залучила 13 млн євро інвестицій на ранній стадії, отримавши підтримку фондів з Європи, США та Австралії.

Велика Британія також привертає дедалі більше уваги інвесторів. Стартапи Tekever, Stark та інші оголосили про плани створення виробничих потужностей на території країни. Технологічні компанії активно готуються до участі у найбільшій виставці озброєнь, що відбудеться в Лондоні цього тижня.

"Європа починає активніше брати участь у забезпеченні власної безпеки. Це стане ключовим трендом наступного десятиліття", - вважає Рана Яред, партнер Balderton Capital, яка нещодавно інвестувала в Quantum Systems.

Україна залишається одним із центрів розвитку дронових технологій. Власні стартапи швидко зростають, а іноземні компанії активно заходять на ринок, отримуючи унікальну можливість протестувати свої розробки безпосередньо на фронті.

"Найцінніший ресурс у цій галузі це не теоретичні моделі, а практичний зворотний зв'язок. Лідерами стануть ті, хто реально бере участь у бойових процесах. А сьогодні це означає проходження випробувань в Україні", - підкреслює Яред.