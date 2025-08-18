Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
FT: Зеленський готовий на компроміс, який українці вважатимуть прийнятним

18 серпня 2025, 11:28
FT: Зеленський готовий на компроміс, який українці вважатимуть прийнятним
ДСНС
Він вирушив до Вашингтона, аби зафіксувати гарантії безпеки та уникнути нав’язаних поступок кремлю.

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибуде до Білого дому для однієї з найважливіших зустрічей свого президентства. Ключова мета переговорів - зафіксувати гарантії безпеки для України та виробити спільну стратегію завершення війни з рф.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За словами високопоставленого українського чиновника, близького до президента, Зеленський прагне розпочати "продуктивний процес мирного врегулювання без примусу України до неможливих поступок, таких як виведення військ" із Донецької та Луганської областей.

Водночас джерело повідомило, що Зеленський готовий піти на "прийнятний для українського суспільства компроміс" - за поточною лінією фронту.

FT зазначає, що деякі представники української влади побоюються, що жорстка публічна позиція Зеленського може роздратувати Дональда Трампа і знову поставити під загрозу американську військову та розвідувальну підтримку.

Попередній візит Зеленського до Вашингтона супроводжувався скандалом. Тодішній віцепрезидент США Джей Ді Венс відкрито звинуватив українського лідера, а Дональд Трамп заявив, що саме Зеленський, а не путін, "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Після цього США тимчасово заморозили постачання зброї та розвідданих для Києва. Тоді здавалося, що Україна може втратити підтримку ключового союзника.

Тепер, як зазначає видання, ситуація змінилася. Зеленський прибуде до Вашингтона з потужною підтримкою європейських лідерів, серед них Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Еммануель Макрон та генсек НАТО Марк Рютте.

"Йдеться про формування єдиної стратегії колективного Заходу для завершення війни в Україні та довгострокового стримування агресивної росії", — наголосив дипломат Костянтин Єлісєєв.

За його словами, рішення, ухвалені у Вашингтоні, можуть визначити майбутнє Європи на десятиліття вперед.

Американські чиновники повідомили FT, що під час нещодавнього саміту з Трампом на Алясці Владімір Путін нібито погодився розглядати можливість надання Україні гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО.

"Ми змогли домогтися поступки: США можуть запропонувати захист, подібний до натовського. Це одна з ключових причин, чому Україна прагне стати частиною Альянсу", - заявив спецпосланець США Стів Віткофф.

Водночас Зеленський підкреслив, що гарантії мають бути "дуже практичними, діяти на суші, в повітрі й на морі — і обов'язково за участю Європи".

Проте президент України також чітко позначив свою червону лінію: Україна не поступиться рф жодним населеним пунктом, який нині перебуває під українським контролем.

війнаРосіямир

