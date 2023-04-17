G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї до росії
Домовленість була досягнута під час другого дня зустрічі в японському місті Каруідзава.
Про це йдеться в заяві сайту МЗС Японії.
Під час засідання відбувся обмін думками щодо ситуації в Україні, включно з оцінкою поточного стану та подальших перспектив.
Глава МЗС Японії Хаяші Йошімаса заявив: "В умовах тривалої війни важливо підтримувати єдність між країнами G7 та іншими країнами-однодумцями, продовжувати суворі санкції проти росії та рішучу підтримку України, а також зміцнювати співпрацю з країнами, включаючи так звані країни Глобального Півдня".
Він додав, що заходи проти ухилення та обходу санкцій і постачання зброї третіми сторонами до росії є важливими питаннями.
"Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що вони залишаються відданими посиленню, повній координації та застосуванню санкцій проти росії, а також продовженню рішучої підтримки України… Крім того, вони домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання третьою стороною зброї до росії", - написано в заяві.
Глави МЗС країн G7 наголосили, що росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і засоби з України.
Також Хаяші Йошімаса засудив рішення президента путіна розгорнути тактичну ядерну зброю в білорусі, що ще більше посилить напруженість ситуації. Окрім цього, міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною.