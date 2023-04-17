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G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї до росії

17 квітня 2023, 11:01
G7 домовились краще реагувати на ухилення від санкцій і поставки зброї до росії
Міністри закордонних справ країн G7 сьогодні домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії і краще реагувати на постачання зброї третіми країнами до росії.

Домовленість була досягнута під час другого дня зустрічі в японському місті Каруідзава.

Про це йдеться в заяві сайту МЗС Японії

Під час засідання відбувся обмін думками щодо ситуації в Україні, включно з оцінкою поточного стану та подальших перспектив. 

Глава МЗС Японії Хаяші Йошімаса заявив: "В умовах тривалої війни важливо підтримувати єдність між країнами G7 та іншими країнами-однодумцями, продовжувати суворі санкції проти росії та рішучу підтримку України, а також зміцнювати співпрацю з країнами, включаючи так звані країни Глобального Півдня".

Він додав, що заходи проти ухилення та обходу санкцій і постачання зброї третіми сторонами до росії є важливими питаннями.

"Міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що вони залишаються відданими посиленню, повній координації та застосуванню санкцій проти росії, а також продовженню рішучої підтримки України… Крім того, вони домовилися про посилення координації для запобігання та реагування на ухилення від санкцій, а також постачання третьою стороною зброї до росії", - написано в заяві.

Глави МЗС країн G7 наголосили, що росія повинна негайно і беззастережно вивести всі сили і засоби з України.

Також Хаяші Йошімаса засудив рішення президента путіна розгорнути тактичну ядерну зброю в білорусі, що ще більше посилить напруженість ситуації. Окрім цього, міністри закордонних справ країн G7 підтвердили, що безвідповідальна ядерна риторика росії є неприйнятною.

РосіясанкціїG7

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