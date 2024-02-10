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ПОЛІТИКА

Ганебне Рішення ООН: Невизнання росії у спонсорстві тероризму через передачу "Бука" бойовикам – Буданов

10 лютого 2024, 16:24
Ганебне Рішення ООН: Невизнання росії у спонсорстві тероризму через передачу
Фото: РБК-УКРАЇНА
Адже воно означає, що рф і далі може вільно роздавати ЗРК для збивання цивільних літаків.

В ООН 31 січня заблокували позов України проти росії щодо порушення норм Конвенції про фінансування тероризму, пов'язаний зі справою MH17. 

На це відреагував очільник ГУР МО Кирило Буданов, під час інтерв'ю Liberation назвавши таке рішення катастрофою для судової міжнародної системи. 

В ООН в січні наголосили, що зенітний ракетний комплект "Бук", з допомогою якого росіяни влітку 2014-го в небі над Донбасом збили літак з 298 пасажирами — це зброя, а не гроші. Через це росію не можуть звинуватити у спонсорстві тероризму. 

"Це ганьба для міжнародної судової системи, це рішення суду є помилкою і катастрофою. Невизнання очевидних фактів матиме дуже важливі наслідки, передусім для багатьох цивілізованих країн", - заявив Буданов. 

Він наголосив, що цей вердикт породжує серйозні ризики. Адже він означає, що рф може вільно роздавати терористам ЗРК для збивання цивільних літаків, і це не вважатиметься тероризмом. 

ООНБуданов

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