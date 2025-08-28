Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Гарантії безпеки для України: в ЄС розглядають ідею миротворчих військ

28 серпня 2025, 13:32
Гарантії безпеки для України: в ЄС розглядають ідею миротворчих військ
Фото: з вільних джерел
Сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибудуть до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Європейський Союз обговорює гарантії безпеки для України після завершення війни. Однією з ідей стало введення миротворчих військ нейтральної третьої країни для патрулювання демілітаризованої зони.

Про це повідомляє Politico.

Сьогодні, 28 серпня, міністри ЄС прибудуть до Копенгагена з однією метою: чинити тиск на росію за допомогою подвійного удару у вигляді санкцій і підтримки України.

Анонімний дипломат ЄС повідомив виданню, що метою цих зустрічей є посилення тиску на росію, щоб показати москві, що продовження війни не має сенсу.

Головними темами обговорення будуть гарантії безпеки України після війни – особливо зараз, коли, за повідомленнями, США готові надати підтримку в повітрі та розвідці та наступний пакет санкцій блоку проти росії.

Відомо також, що міністри обміняються думками щодо гарантій, які офіційно обговорюються у форматі "коаліції бажаючих", до якої входять Британія та Україна.

Анонімне джерело видання зазначило, що переговори про контури післявоєнних гарантій, щоб зупинити москву від повторного вторгнення в Україну, будуть домінувати в кулуарних бесідах на зустрічі.

За його даними, під час цих бесід, як очікується, будуть обговорюватися такі теми, як те, яка нейтральна третя країнамогла б надати миротворчі війська для патрулювання майбутньої демілітаризованої зони.

Нагадаємо, Італія може надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та морських акваторій.

війнамиротворціЄвросоюзгарантії безпеки Україні

