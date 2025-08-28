Італія розглядає відправку саперів до України для розмінування

Мелоні та Сальвіні виступають проти участі італійських військових у бойових діях в Україні, тому сапери, які не беруть участь у бойових операціях, стають безпечним способом допомоги.

Італія може надіслати в Україну групу саперів для розмінування деокупованих територій та морських акваторій.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією видання, питання відправки саперів обговорюватимуть на засіданні уряду прем’єр-міністр Джорджа Мелоні та віце-прем’єри Антоніо Таяні і Маттео Сальвіні.

В Італії такий крок сприймається як компромісне рішення: Мелоні та Сальвіні виступають проти участі італійських військових у бойових діях в Україні, тому сапери, які не беруть участь у бойових операціях, стають безпечним способом допомоги.

Відправлення фахівців із розмінування можливе лише після встановлення перемир’я. Ідея надіслати саперів до України, зокрема для розмінування дна Чорного моря, обговорювалася ще за уряду Маріо Драгі.

Нагадаємо, 18 серпня в Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, де головною темою стали гарантії безпеки для України. Союзники розглянули можливість надання гарантій, подібних до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.