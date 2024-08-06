Гарріс визначилася із кандидатурою віцепрезидента у разі її перемоги на виборах у США

Вибір Гарріс зупинився на губернаторові Міннесоти Тімові Волзу.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах.

Співрозмовники видання зазначають, що вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.

Волз - колишній педагог і член Національної гвардії армії США, нині він очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше 12 років був у Конгресі, представляючи консервативно налаштований округ, в якому домінували республіканці.

Кандидата також привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширену оплачувану відпустку.