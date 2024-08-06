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Гарріс визначилася із кандидатурою віцепрезидента у разі її перемоги на виборах у США

06 серпня 2024, 17:57
Гарріс визначилася із кандидатурою віцепрезидента у разі її перемоги на виборах у США
Вибір Гарріс зупинився на губернаторові Міннесоти Тімові Волзу.
Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка балотується на пост лідера Штатів, ухвалила рішення щодо кандидатури свого віцепрезидента у разі перемоги на виборах.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Співрозмовники видання зазначають, що вибором Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз.
 
Волз - колишній педагог і член Національної гвардії армії США, нині він очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше 12 років був у Конгресі, представляючи консервативно налаштований округ, в якому домінували республіканці.
 
Кандидата також привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширену оплачувану відпустку.
СШАвійна в Україніросія окупантиКамала Гарріс

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