Газзбути почали звертатися до "Нафтогазу" по газ для побутових споживачів

Газозбутові компанії направили на адресу підприємств групи "Нафтогаз" листи щодо укладення договорів купівлі-продажу природного газу для його подальшої реалізації побутовим споживачам (населенню) за встановленою Кабінетом Міністрів граничною ціною 6,99 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням ПДВ і плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС).

Згідно з низкою листів, текст яких має агентство "Інтерфакс-Україна", газзбути зазначають бажану ціну купівлі газу в 6 тис. 655,35 грн за 1 тис. куб. м і планові обсяги його постачання населенню на лютий і березень 2021 року, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, сторони вже в середу мають розпочати обговорення з "Нафтогазом" умов укладення договорів.

Раніше, в середу вранці "Нафтогаз" повідомив, що група в особі оптового постачальника газу ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" готова забезпечити необхідний ресурс газозбутовим компаніям для потреб населення з двома варіантами оплати.

Перший варіант передбачає постачання газу зі знижкою до ринкової ціни за умови, що газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази. Газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів і за підсумками кожного місяця інформувати "Нафтогаз" про обсяги, спрямовані безпосередньо на потреби населення.

Обсяги фактичного споживання газу населенням перевірятимуть. Усі дані про споживачів буде зібрано, згідно з вимогами чинного законодавства, що дасть можливість створити єдину державну базу даних. У майбутньому ця база дасть змогу державі виділяти категорії вразливих споживачів і надавати цільову грошову допомогу, а не запроваджувати додаткове регулювання ринку.

Другий варіант: якщо газзбут не хоче підтверджувати постачання населенню, він зможе купувати газ за ринковою ціною у "Нафтогаз Трейдинг" із банківською гарантією оплати або за передоплатою. При цьому середня ціна газу в січні коливається від 6,831 тис. грн до 7,417 тис. грн за 1 тис. куб. м (без ПДВ). Також "Нафтогаз" планує застосовувати рахунки з договірним списанням як гарантію цільового використання коштів.

У разі коли постачальник газу відмовиться постачати газ побутовим клієнтам за регульованою ціною, спрацює страховий механізм ринку - постачальник "останньої надії" (ПОН), яким є ТОВ "ГПК "Нафтогаз України". Відповідно до вимог законодавства, споживач може бути клієнтом ПОН до 60 днів. Протягом цього періоду споживач має знайти нового постачальника газу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №25 від 18 січня 2021 року запровадив граничну ціну газу для побутових споживачів (населення) у розмірі 6,99 грн/куб. м у лютому-березні 2021 року. Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ уряд вніс його до переліку соціально значущих товарів.

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