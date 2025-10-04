Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Гендиректор МАГАТЕ закликав забезпечити безпеку довкола ЗАЕС

04 жовтня 2025, 11:01
Гендиректор МАГАТЕ закликав забезпечити безпеку довкола ЗАЕС
Фото: УНН
Станція вже 10 днів працює на резервному живленні.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі закликав росію та Україну забезпечити безпеку довкола захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції. Він назвав відновлення її підключення до зовнішнього електропостачання «політичною волею».

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ. 

"Ситуація з ядерною безпекою залишається дуже серйозною. Я закликаю обидві сторони зробити все можливе, щоб не допустити її погіршення. Це питання "політичної волі", а не технічних можливостей", — сказав генеральний директор Гроссі.

Також він зазначив, що станом на ранок 3 жовтня на ЗАЕС працювало вісім електрогенераторів потужністю 20–22 МВт, ще 12 залишаються в резерві, а два генератори, що були на обслуговуванні, повернули в роботу в четвер, 2 жовтня. Кожен генератор має власні паливні резервуари на 10 днів роботи, а додаткове паливо щодня постачають із зовнішнього сховища.

Команда МАГАТЕ регулярно отримує оновлення параметрів ядерної безпеки. Генератори стабільно забезпечують охолодження реакторів і басейнів витримки палива. Рівень радіації залишається нормальним. Також Рафаель Гроссі наголосив, що МАГАТЕ перевірили поставку палива та стан трансформаторів, які повернули в режим очікування після планового обслуговування.

"Обидві сторони висловлюють готовність провести необхідний ремонт, однак для цього потрібна краща безпекова ситуація, щоб техніки могли працювати без ризику для життя. Наразі на станції стабільно працюють аварійні дизельні генератори й є запас палива, але це безпрецедентна ситуація, яку потрібно вирішити без зволікань, адже йдеться про ядерну безпеку", — наголосив Рафаель Гроссі.

23 вересня 2025 року росія влаштувала 10 блекаут на ЗАЕС. Було пошкоджено лінію електропередачі, яка постачала електроенергію з української енергосистеми. 

