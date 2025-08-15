Генерал НАТО консультуватиме Трампа перед зустріччю з путіним

Його участь є офіційною та погодженою в межах чинної координації між США та НАТО.

Генерал і Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич перебуває на Алясці, аби надати військові консультації президентові США Дональду Трампу перед зустріччю з президентом рф Володимиром путіним.

Про це повідомляє Європейська правда посилаючись на високопоставленого військового представник НАТО.

За його словами, Гринкевич прибув на Аляску з офіційною місією, як командувач силами НАТО та США в Європі, щоб надавати військові поради президенту Трампу та державному секретарю Гегсету.

"Генерал Гринкевич перебуває на Алясці, щоб консультувати президента Трампа та держсекретаря, поки той намагається мирним шляхом завершити цю війну", - зазначив співрозмовник.

Він наголосив, що участь Гринкевича є офіційною та погодженою в межах чинної координації між США та НАТО.