Генерал НАТО консультуватиме Трампа перед зустріччю з путіним
Генерал і Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич перебуває на Алясці, аби надати військові консультації президентові США Дональду Трампу перед зустріччю з президентом рф Володимиром путіним.
Про це повідомляє Європейська правда посилаючись на високопоставленого військового представник НАТО.
За його словами, Гринкевич прибув на Аляску з офіційною місією, як командувач силами НАТО та США в Європі, щоб надавати військові поради президенту Трампу та державному секретарю Гегсету.
"Генерал Гринкевич перебуває на Алясці, щоб консультувати президента Трампа та держсекретаря, поки той намагається мирним шляхом завершити цю війну", - зазначив співрозмовник.
Він наголосив, що участь Гринкевича є офіційною та погодженою в межах чинної координації між США та НАТО.