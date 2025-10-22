Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генсек НАТО терміново вирушив до Вашингтона на зустріч із Трампом

22 жовтня 2025, 08:05
Генсек НАТО терміново вирушив до Вашингтона на зустріч із Трампом
Візит не був запланований — у НАТО реагують на нові дипломатичні кроки Білого дому.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушив до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Поїздка відбувається на тлі повідомлень про те, що зустріч із російським диктатором владіміром путіним наразі не планується.

Про це повідомили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

Візит триватиме 21–22 жовтня. Як зазначили в НАТО, пресконференцій або заяв для медіа після переговорів не передбачено.

Журналіст агентства Reuters Ґрем Слеттері, посилаючись на джерело, обізнане з деталями, повідомив, що ця поїздка не була запланована заздалегідь. За його словами, європейські партнери намагаються швидко відреагувати на нещодавні дипломатичні ініціативи Трампа.

Водночас американський високопосадовець уточнив, що зустріч Рютте з президентом США може відбутися не 21–22 жовтня, як очікувалося, а 23 числа.

Раніше, 16 жовтня, Дональд Трамп і владімір путін домовилися про особисту зустріч у Будапешті, яку планували провести протягом двох тижнів. Угорська влада тоді заявила про готовність надати майданчик для переговорів і гарантувати безпеку російському диктатору.

Однак 21 жовтня стало відомо, що ці переговори відкладено на невизначений термін. Причиною стало невдале спілкування між сенатором Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф Сєргеєм Лавровим, під час якого російська сторона знову відмовилася від ідеї "заморожування" лінії фронту.

СШАНАТОВладімір ПутінДональд ТрампСергій ЛавровМарк РюттеМарко Рубіо

