Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це йдеться у пресрелізі Альянсу.

«23 серпня 2022 року генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі», - заявили в НАТО.

Зазначається, що виступ Столтенберга очікується о 14:50 годині за київським часом.

"Кримська платформа" - формат консультацій та комунікацій, започаткований Президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Раніше повідомлялось, що Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО.