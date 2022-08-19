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Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи.
Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи Фото: 5 канал

Про це йдеться у пресрелізі Альянсу.

«23 серпня 2022 року генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі», - заявили в НАТО.

Зазначається, що виступ Столтенберга очікується о 14:50 годині за київським часом.

"Кримська платформа" - формат консультацій та комунікацій, започаткований Президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.

Раніше повідомлялось, що Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО.

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19 08 2022 12:30
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