НОВИНИГенеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Генсек НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи
Фото: 5 канал
Про це йдеться у пресрелізі Альянсу.
«23 серпня 2022 року генеральний секретар НАТО пан Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі», - заявили в НАТО.
Зазначається, що виступ Столтенберга очікується о 14:50 годині за київським часом.
"Кримська платформа" - формат консультацій та комунікацій, започаткований Президентом України у серпні 2021 року для структурування всіх питань, пов’язаних з півостровом. Метою цього формату є вироблення практичних підходів до привернення уваги до ситуації в Криму та обговорення можливостей його повернення в Україну.
Раніше повідомлялось, що Нацгвардія України починає розробку доктрини за принципами НАТО.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2022 12:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО NASA готується до дебютного запуску гігантської американської місячної ракети
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ФОТО Українська та Польська пошти домовилися зменшити вартість та вдосконалити процеси відправлення посилок
- Том Купер: Ситуація на дипломатичному та військовому фронтах на 18 серпня
- Війна росії в Україні - це остаточний розпад Радянського Союзу, вважає колумніст Bloomberg Хел Брендс