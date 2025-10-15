Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генштаб підтвердив повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії

15 жовтня 2025, 09:53
Генштаб підтвердив повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії
Пожежа там триває вже третю добу
Сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії уночі 13 жовтня. Пожежа там триває досі.
 
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
 
Там розповіли, що внаслідок атаки на терміналі пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.
 
У Генштабі наголосили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить приблизно 193 тисяч кубометрів.
 
Окрім цього, уночі 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні, що в тимчасово окупованому Криму, а також пункт управління БпЛА в Олешках на тимчасово окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі Макіївки, що на тимчасово окупованій Донеччині.
 
Нагадаємо, нафтовий термінал у Феодосії атакували підрозділи СБУ та ССО 13 жовтня. Тоді ж під удар потрапили низка електростанцій.
нафтавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється