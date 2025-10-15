Генштаб підтвердив повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії

Пожежа там триває вже третю добу

Сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії уночі 13 жовтня. Пожежа там триває досі.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Там розповіли, що внаслідок атаки на терміналі пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа.

У Генштабі наголосили, що нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить приблизно 193 тисяч кубометрів.

Окрім цього, уночі 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 у Красній Поляні, що в тимчасово окупованому Криму, а також пункт управління БпЛА в Олешках на тимчасово окупованій Херсонщині та склад боєприпасів у районі Макіївки, що на тимчасово окупованій Донеччині.

Нагадаємо, нафтовий термінал у Феодосії атакували підрозділи СБУ та ССО 13 жовтня. Тоді ж під удар потрапили низка електростанцій.