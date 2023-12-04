Глава МЗС Угорщини повідомив, що Порошенко справді хотів зустрітися з Орбаном – ЗМІ

За словами Сіярто, зустріч мала відбутися з ініціативи Петра Порошенка.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нардеп Петро Порошенко дійсно хотів зустрітися з угорським премʼєр-міністром Віктором Орбаном.

Про це передає угорський новинний портал Telex.

За словами Сіярто, зустріч мала відбутися з ініціативи Петра Порошенка. А Віктор Орбан, у свою чергу, "із задоволенням веде переговори з будь-ким", зокрема з колишніми лідерами іноземних держав.

Щодо теми зустрічі політиків, то очільник МЗС не став її називати, прокоментувавши це так: "не вганяймося в таку фантастику".

1 грудня Петра Порошенка вкотре не випустили за кордон у відрядження. У Верховній Раді пояснили, що скасували відрядження нардепа після отримання листа з грифом "Для службового користування", зміст якого він не може розголошувати.

СБУ прокоментувала ситуацію і зазначила, що росія могла використати заплановану зустріч Порошенка з Віктором Орбаном, який відомий проросійською позицією, для провокацій на міжнародній арені і зниження підтримки іноземних партнерів.

Сам Петро Порошенко повідомляв, що планував поїздку до Польщі та США, де в нього мали відбутися "десятки зустрічей". А пресслужба партії "Європейська солідарність" написала, що публікація СБУ неправдива.