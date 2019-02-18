В яйцях птахів північної Арктики вперше виявили сліди пластику

Аналіз яєць кочівних буревісників, відкладених на острові, показав присутність у них таких речовин, як фталати, що входять до складу пластмаси.

Як фталати потрапили в яйця буревісників?

Вважається, що фталати вимиваються з пластикового сміття, яке птахи ковтають під час полювання на рибу, кальмарів та креветок. Ці птахи проводять більшу частину свого життя, харчуючись в морі, і повертаються до своїх гнізд тільки для розмноження.

У кочівних буревісників є цікавий механізм для захисту своїх гніздовищ - вони плюються маслянистою рідиною зі свого шлунка. Учені вважають, що фталати потрапили в цю рідину, звідти - у кровотік, а потім в яйця.

Чим небезпечні фталати?

Фталати руйнують гормони, б'ють по ендокринній системі і можуть бути пов'язані з уродженими дефектами, проблемами з репродукцією та безліччю метаболічних захворювань. Багато з фталатів заборонили використовувати в дитячих іграшках з міркувань безпеки.

Кочівні буревісники - це великі, схожі на альбатроса птахи, що низько літають над хвилями в пошуках їжі. Понад півмільйона пар цих птахів гніздяться на скелях Британії, більшість - на шотландському узбережжі і Північних островах.