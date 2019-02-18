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В яйцях птахів північної Арктики вперше виявили сліди пластику

Глобальне забруднення пластиком дісталося одного з найвіддаленіших куточків планети
Дженніфер Провенчер з Канадської служби дикої природи заявила, що в яйцях кочівних буревісників у Північній Арктиці були виявлені сліди пластику і його небезпечних для здоров'я складових.
В яйцях птахів північної Арктики вперше виявили сліди пластику Фото: PA Images

Це свідчить про те, що глобальне забруднення пластиком дісталося одного з найвіддаленіших куточків планети - острова Принца Леопольда в канадській Арктиці, і тепер загрожує видам, які раніше вкрай рідко стикалися з пластиком, зазначає The Guardian.

Аналіз яєць кочівних буревісників, відкладених на острові, показав присутність у них таких речовин, як фталати, що входять до складу пластмаси.

Як фталати потрапили в яйця буревісників?

Вважається, що фталати вимиваються з пластикового сміття, яке птахи ковтають під час полювання на рибу, кальмарів та креветок. Ці птахи проводять більшу частину свого життя, харчуючись в морі, і повертаються до своїх гнізд тільки для розмноження.

У кочівних буревісників є цікавий механізм для захисту своїх гніздовищ - вони плюються маслянистою рідиною зі свого шлунка. Учені вважають, що фталати потрапили в цю рідину, звідти - у кровотік, а потім в яйця.

Чим небезпечні фталати?

Фталати руйнують гормони, б'ють по ендокринній системі і можуть бути пов'язані з уродженими дефектами, проблемами з репродукцією та безліччю метаболічних захворювань. Багато з фталатів заборонили використовувати в дитячих іграшках з міркувань безпеки.

Кочівні буревісники - це великі, схожі на альбатроса птахи, що низько літають над хвилями в пошуках їжі. Понад півмільйона пар цих птахів гніздяться на скелях Британії, більшість - на шотландському узбережжі і Північних островах.

Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.

 
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18 02 2019 18:32
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