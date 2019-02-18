В яйцях птахів північної Арктики вперше виявили сліди пластику
Це свідчить про те, що глобальне забруднення пластиком дісталося одного з найвіддаленіших куточків планети - острова Принца Леопольда в канадській Арктиці, і тепер загрожує видам, які раніше вкрай рідко стикалися з пластиком, зазначає The Guardian.
Аналіз яєць кочівних буревісників, відкладених на острові, показав присутність у них таких речовин, як фталати, що входять до складу пластмаси.
Як фталати потрапили в яйця буревісників?
Вважається, що фталати вимиваються з пластикового сміття, яке птахи ковтають під час полювання на рибу, кальмарів та креветок. Ці птахи проводять більшу частину свого життя, харчуючись в морі, і повертаються до своїх гнізд тільки для розмноження.
У кочівних буревісників є цікавий механізм для захисту своїх гніздовищ - вони плюються маслянистою рідиною зі свого шлунка. Учені вважають, що фталати потрапили в цю рідину, звідти - у кровотік, а потім в яйця.
Чим небезпечні фталати?
Фталати руйнують гормони, б'ють по ендокринній системі і можуть бути пов'язані з уродженими дефектами, проблемами з репродукцією та безліччю метаболічних захворювань. Багато з фталатів заборонили використовувати в дитячих іграшках з міркувань безпеки.
Кочівні буревісники - це великі, схожі на альбатроса птахи, що низько літають над хвилями в пошуках їжі. Понад півмільйона пар цих птахів гніздяться на скелях Британії, більшість - на шотландському узбережжі і Північних островах.
Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.
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