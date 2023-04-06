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CУСПІЛЬСТВО

Глобальний голод сьогодні був би набагато гострішим, якби не зернова ініціатива, оновлена за допомогою Туреччини та ООН – The Washington Post

06 квітня 2023, 13:52
Глобальний голод сьогодні був би набагато гострішим, якби не зернова ініціатива, оновлена за допомогою Туреччини та ООН – The Washington Post
Така дипломатія буде необхідною для стабілізації ринків після політичних та екологічних шоків. Жодна країна не буде ізольована від перебоїв у харчуванні.

Вторгнення росії в Україну минулого року викликало хвилювання на світових ринках зерна. У міру зростання вартості кукурудзи та пшениці поширилася паніка щодо нестабільності в країнах від Ємену до Бангладеш, які залежать від воюючих регіонів щодо недорогого зерна.

Про це пише The Washington Post.

Поширення голоду призвело до того, що агентства з надання продовольчої допомоги, такі як Всесвітня продовольча програма ООН і Агентство США з міжнародного розвитку, вимушені збільшити допомогу.

Глобальний голод сьогодні був би набагато гострішим, якби не Чорноморська зернова ініціатива, угода між росією та Україною, укладена та нещодавно оновлена за допомогою Туреччини та ООН, щоб забезпечити безперервне постачання сільськогосподарської продукції та добрив із ключового для України Чорного моря. Угода принесла певне полегшення таким країнам, як Туреччина, Марокко, Єгипет і Кенія, які значною мірою залежать від імпорту з цього регіону, а також Пакистану, де 5 мільйонів громадян зараз близькі до голоду.

Така дипломатія буде необхідною для стабілізації ринків після політичних та екологічних шоків. Жодна країна не буде ізольована від перебоїв у харчуванні.

На даний момент США та ЄС є одними з небагатьох глобальних гравців, які мають завдання встановлювати правила чесної та прозорої практики торгівлі зерном. Адміністрація Байдена повинна розглянути нову спробу налагодити партнерство з ООН, щоб створити міжнародну агенцію зі спільних стандартів для всіх основних країн-експортерів та імпортерів зерна.

Відповідно до звіту Міжнародної групи експертів зі зміни клімату, до середини століття світ може досягти порогу глобального потепління, після якого поточні методи сільського господарства "більше не зможуть підтримувати великі людські цивілізації".

"Одне з рішень полягає в тому, щоб змінити поточну практику за допомогою технологій, які дозволять виробляти більше їжі на меншій площі. Ми можемо розпочати цю нову еру, застосувавши підручні інструменти: штучний інтелект, робототехніку, клітинне сільське господарство, генну інженерію, вертикальне землеробство, супутники та великі дані. Ці інструменти також можуть посилити зусилля з відновлення традиційних і регенеративних сільськогосподарських практик, які покращать цілісність здоров’я ґрунту, зробивши орні землі більш стійкими до спеки, повеней і посухи", - йдеться у повідомленні.

війнаголодзернова угода

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