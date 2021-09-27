Головнокомандувач ЗСУ заявив, що Україна готова до вступу в НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україна вже готова до вступу в НАТО, оскільки втілює стандарти Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише "Громадське".

"Ми фактично вже повністю розробили ті стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього замало. Для того, щоб ми стали [членом] НАТО, необхідне, на мою думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", - сказав Залужний.

Він уточнив, що прикладом втілення стандартів НАТО є розділення керівних посад у Збройних силах: головнокомандувача, начальника Генерального штабу та командувача операцією Об'єднаних сил.

А скільки ми вже втілили?

Київ уже запровадив 303 нормативних документи Альянсу. Це приблизно 20% від усіх стандартів НАТО. Показника у 100% не досягнув жоден його член. За даними "Радіо Свобода", станом на квітень лідерами були Німеччина (91%), Велика Британія (83%), Франція та Норвегія (по 81%).

Проте навіть такий рівень не є необхідним для приєднання до НАТО. Так, серед нових членів Альянсу Чорногорія запровадила приблизно 22% стандартів, Албанія - 29%, а Північна Македонія не виконала навіть 1%.

Зближення України й НАТО

Окремим документом у процесі зближення з Альянсом може стати План дій щодо членства. Українська влада неодноразово просила надати його. У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті документ мали отримати Україна та Грузія, але в підсумковій заяві зустрічі йшлося лише про наміри НАТО надати ПДЧ.

Попри це, зближення між Україною та Альянсом продовжується. У 2018 році НАТО офіційно визнало наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна отримала статус партнера в межах Програми розширених можливостей НАТО.

А 14 червня 2021 року за результатами саміту НАТО країни-члени Альянсу у своїй спільній декларації затвердили, що План дій щодо членства є "неодмінною частиною" процесу набуття Україною членства в Північноатлантичному альянсі. Але умови, за яких Київ отримає ПДЧ, визначатимуться на індивідуальній основі.