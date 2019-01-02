ГПУ склала підозру слідчому Росії за "чеченську справу" проти Яценюка

Під час досудового розслідування було встановлено, що слідчий Найманов за відсутності у матеріалах кримінальної справи будь-яких доказів причетності громадян України до кримінальних злочинів підписав постанови у 2016-17 роках про притягнення як обвинувачених Яценюка, Корчинського і Яроша за частиною 2 статті 207 Кримінального кодексу РФ

Генпрокуратура склала повідомлення про підозру слідчому Слідчого комітету РФ Артуру Найманову, який сфальсифікував так звану чеченську справу щодо екс-прем'єра України Арсенія Яценюка, представника організації "Братство" Дмитра Корчинського і народного депутата Дмитра Яроша.

"Сьогодні складено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу за незаконне притягнення до кримінальної відповідальності, поєднане з обвинуваченням у вчиненні тяжкого злочину з фальсифікації доказів, слідчого Слідчого комітету Російської Федерації Артура Найманова",- заявив на прес-конференції у п’ятницю прокурор Генпрокуратури Олександр Новіков, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

За його словами, під час досудового розслідування було встановлено, що слідчий Найманов за відсутності у матеріалах кримінальної справи будь-яких доказів причетності громадян України до кримінальних злочинів підписав постанови у 2016-17 роках про притягнення як обвинувачених Яценюка, Корчинського і Яроша за частиною 2 статті 207 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Новіков зазначив, що обвинувачення проти зазначених осіб грунтувалися на матеріалах, які навіть за російським законодавством не могли бути покладені в основу обвинувачення.

"Зокрема, на момент підписання підозр навіть вироком російського суду було встановлено, що дані докази були недопустимими", - наголосив прокурор.

За його словами, ГПУ найближчим часом відправить правове доручення до правоохоронних органів РФ з тим, щоб повідомити про підозру слідчому СК РФ Артуру Найманову.

Як відомо, у вересні 2015 року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявивив, що Яценюк, Корчинський і Ярош у середині 1990-х років воювали проти Збройних сил РФ у Чечні.

Нагадаємо, у березні 2017 року Єсентукський міський суд Ставропольского краю РФ оголосив про заочний арешт Арсенія Яценюка за сфальшованою справою про нібито його участь в збройних сутичках, які проходили 1994-1995 роках в районі міста Грозний в Чечні та вбивство 30-ти російських військових. Обвинувачення проходило, зокрема, за статтями УК РФ "Участь в стійкій озброєній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах" та "Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах".

У рамках так званої "чеченської справи Яценюка" російські "слідчі" знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї, на якій начебто "змогли" ідентифікувати Арсенія Яценюка".

Росія звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Інтерпол відмовив у клопотанні РФ як політично вмотивованому. Арсеній Яценюк подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини.