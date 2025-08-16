Грем припускає можливе завершення війни до Різдва

Ключем до цього може стати переговорний формат за участі Трампа, Зеленського і путіна.

Сенатор США Ліндсі Грем вважає, що тристороння зустріч може привести до завершення війни в Україні вже до Різдва.

В іншому випадку США можуть посилити тиск на росію та країни, які підтримують її економічно.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

Грем висловив обережний оптимізм щодо перспективи завершення війни, якщо відбудеться зустріч між експрезидентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та президентом рф Володимиром путіним.

За його словами, у разі такої зустрічі конфлікт може завершитися задовго до Різдва.

Водночас сенатор наголосив: якщо переговори не відбудуться, адміністрація Трампа може вжити серйозних заходів проти путіна, а також проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ.