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ПОЛІТИКА

Грузія отримала попередження від ЄС, що її шлях до європейської інтеграції під загрозою

10 травня 2024, 16:59
Грузія отримала попередження від ЄС, що її шлях до європейської інтеграції під загрозою
Фото: gettyimages.com
Заяву підготували у рамках формату регіонального співробітництва, до якого належать Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Країни Північної Європи та Балтії виступили зі спільною заявою, у якій попередили, що грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії.

Про це йдеться у спільній заяві восьми країн, оприлюдненій МЗС Швеції.

Заяву підготували у рамках формату регіонального співробітництва, до якого належать Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Країни заявили, що, надавши Грузії статус кандидата в ЄС у грудні минулого року, ЄС показав, що підтримує прагнення грузинського народу. 

"Грузії було дано чіткий шлях для початку переговорів про вступ, а згодом для вступу до Європейського Союзу. Однак останнім часом грузинська влада обрала тривожну траєкторію, яка руйнує європейське майбутнє Грузії", – сказано у заяві.

Наголошено, що законопроєкт про прозорість іноземного впливу, який зараз розглядається в парламенті Грузії, несумісний з європейськими нормами та цінностями.

"У разі ухвалення закон може бути використаний, щоб змусити замовкнути ЗМІ та організації громадянського суспільства, які відіграють важливу роль у допомозі Грузії на шляху до членства в ЄС. Твердження грузинської влади про те, що пропозиція нагадує законопроєкт ЄС, є необґрунтованими та вводять в оману. Ми закликаємо політичних лідерів Грузії переглянути законопроєкт", – сказано у заяві.

Грузинська влада зобов’язана виконати попередні умови, якщо вона хоче приєднатися до Європейського Союзу, але антизахідна риторика грузинської влади серйозно ризикує підірвати європейський вибір Грузії, наголошено у заяві.

"Статус кандидата в ЄС надано Грузії за умови виконання 9 кроків. На цей момент влада Грузії не досягла загального прогресу у виконанні цих кроків… Ми сподіваємося, що грузинський уряд використає це історичне вікно можливостей, створене пожвавленим процесом розширення ЄС, і повернеться до курсу на членство в ЄС", – заявили Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція.

Парламент Грузії планує повернутися до розгляду ухваленого у двох читаннях проєкту "Про прозорість іноземного впливу" 13 травня, а фінальне голосування планують на 17 травня. 

ГрузіяЄвросоюз

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