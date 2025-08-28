ГУР атакувало російський корабель-ракетоносій в Азовському морі (відео)

Йдеться про судно проєкту "Буян-М".

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 28 серпня здійснило атаку на малий ракетний корабель рф проєкту 21631 "Буян-М"в Азовському морі.

Про це у ГУР написало на Facebook-сторінці.

"Уражено носія "калібрів" - воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту "буян-м", - йдеться у пості.

Операція була проведена силами Департаменту активних дій ГУР спільно зі спецпідрозділом "Примари".

Метою атаки став російський корабель-носій крилатих ракет типу "Калібр", який перебував у Темрюцькій затоці поблизу тимчасово окупованого Криму.

Бійці підрозділу "Примари" вразили корабельну радіолокаційну станцію ударом з повітряного дрона, після чого група спецпризначенців атакувала сам борт корабля.

Внаслідок удару російський ракетний корабель отримав пошкодження та був змушений залишити район бойового чергування. Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Сили оборони України також завдали ударів по нафтопереробних заводах в Афіпському та Куйбишевському, а також по низці логістичних об’єктів рф.