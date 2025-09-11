Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ГУР уразили російський корабель розвідки біля Новоросійська (відео)

11 вересня 2025, 10:44
ГУР уразили російський корабель розвідки біля Новоросійська (відео)
росіяни втратили цінне розвідувальне судно.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали точного удару по російському багатофункціональному кораблю проєкту MPSV07 в акваторії Чорного моря. 

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram-каналі.

За даними розвідки, під час атаки судно виконувало завдання з радіоелектронної розвідки та патрулювання в районі підходів до бухти Новоросійська, де росія тримає залишки свого Чорноморського флоту.

Удару було завдано з бойового безпілотника українського виробництва. Ціллю став командний місток, де розташоване навігаційне та зв’язкове обладнання, а також системи радіоелектронної розвідки (РЕР).

За результатами атаки:

  • знищено апаратуру РЕР;

  • корабель виведено з ладу;

  • судно потребує дороговартісного ремонту.

Цей корабель було введено в експлуатацію у 2015 році, його вартість оцінюється у понад 60 мільйонів доларів. Зазначається, що російський флот має лише чотири таких судна.

Кораблі типу MPSV07 обладнані гідролокаторами, телекерованими підводними апаратами, водолазними комплексами та іншими системами, що дозволяють використовувати їх як для розвідки, так і для глибоководних технічних операцій.

 
війнаГУР

Останні матеріали

Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється