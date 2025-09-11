ГУР уразили російський корабель розвідки біля Новоросійська (відео)

росіяни втратили цінне розвідувальне судно.

10 вересня 2025 року спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали точного удару по російському багатофункціональному кораблю проєкту MPSV07 в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє ГУР МО у Telegram-каналі.

За даними розвідки, під час атаки судно виконувало завдання з радіоелектронної розвідки та патрулювання в районі підходів до бухти Новоросійська, де росія тримає залишки свого Чорноморського флоту.

Удару було завдано з бойового безпілотника українського виробництва. Ціллю став командний місток, де розташоване навігаційне та зв’язкове обладнання, а також системи радіоелектронної розвідки (РЕР).

За результатами атаки:

знищено апаратуру РЕР;

корабель виведено з ладу;

судно потребує дороговартісного ремонту.

Цей корабель було введено в експлуатацію у 2015 році, його вартість оцінюється у понад 60 мільйонів доларів. Зазначається, що російський флот має лише чотири таких судна.

Кораблі типу MPSV07 обладнані гідролокаторами, телекерованими підводними апаратами, водолазними комплексами та іншими системами, що дозволяють використовувати їх як для розвідки, так і для глибоководних технічних операцій.