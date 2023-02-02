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ТЕХНОЛОГІЇ

Хакери оприлюднили докази незаконного стеження фсб за громадянами росії. Пишуть все – від дзвінків до кредиток

02 лютого 2023, 21:26
Хакери оприлюднили докази незаконного стеження фсб за громадянами росії. Пишуть все – від дзвінків до кредиток
Хакерська група CAXXII оприлюднила 128 ГБ даних, які свідчать про "широкомасштабне" незаконне стеження за громадянами в росії. Та надіслала лист про це у Kyiv Post.

"Вони активно передають дані до Москви. Це не просто превентивне прослуховування", - заявив один хакер, якому відомо про цей конкретний дамп, у розмові з Kyiv Post, додавши, що це "незаконно, оскільки згідно з російським законодавством, перш ніж здійснювати спостереження, необхідно отримати ордер на обшук".

Хакери (зі статті Kyiv Post випливає, що в групу входять російські хакери) виклали 128 ГБ документів, які, за їхніми словами, вони отримали від російського інтернет-провайдера Convex. Хакерська група стверджує, що провайдер запустив проєкт під назвою "Зелений атом", який передбачає встановлення та обслуговування обладнання для спостереження за онлайн-активністю російських громадян і приватних корпорацій.

"Зелений атом" (технічні засоби оперативно-розшукових заходів фсб ) - це встановлення та обслуговування різноманітного обладнання для спостереження, яке використовується для моніторингу онлайн-активності всього трафіку на вході та виході з Convex. Це можна класифікувати як шпигунство, несанкціоноване прослуховування телефонних розмов і спостереження за цивільними особами без ордера, що обходить закони російської федерації і всі публічні заяви російської влади", - йдеться у електронному листі, що отримало київське видання від хакерської групи.

Дамп даних містить інформацію про тисячі російських громадян, які були клієнтами російських корпорацій – об'єктів програми стеження, яку, за твердженням групи, здійснювала Федеральна служба безпеки росії.

"Документи, що підтверджують існування цього проєкту, а також листування співробітників Convex з ФСБ, тепер доступні не тільки нам, але і вам", - додала хакерська група в електронному листі.

"Ми виявили, що вони віддзеркалювали весь трафік для кожної компанії", - сказав хакер в інтерв'ю Kyiv Post, стверджуючи, що Green Atom дає російській розвідці карт-бланш на "запис телефонних дзвінків, передачу будь-яких даних, що проходять через сервери тощо", включаючи можливість "відстежувати операції з кредитними картками, електронну пошту" і "моніторити соціальні мережі".

Kyiv Post зазначає, що хакерська група також натякнула, що існує більше неопублікованої інформації, яка проливає світло на можливості ФСБ зі збору розвідданих.

До листа були додані 23 фотографії документів, які нібито детально описують інженерні схеми збору даних російською розвідкою, в тому числі СОРМ, і навіть лист, який нібито є документом ФСБ, що наказує вести стеження.

Фото Kyiv Post
хакерифсб рф

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