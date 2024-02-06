Хамас дали "позитивну відповідь" на нову пропозицію про угоду з Ізраїлем для звільнення заручників – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував, що угода "можлива".

Палестинське бойове угруповання Хамас заявило у вівторок, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Газі, а Сполучені Штати заявили, що вважають угоду можливою.

Про це повідомляє Reuters.

Подробиці відповіді Хамас не були розкриті, але Катар, який допоміг стати посередником у пропозиції, переданій Хамас минулого тижня, яка також передбачає звільнення заручників, утримуваних у Газі, сказав, що відповідь надала "оптимізм".

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі Близьким Сходом, сказав, що Вашингтон розглядає відповідь Хамас і що він обговорить це з офіційними особами Ізраїлю під час свого візиту до країни в середу.

"Попереду ще багато роботи, але ми продовжуємо вірити, що угода можлива, і справді необхідна", — сказав він на прес-конференції в Досі з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані.

Після того, як Хамас оприлюднив заяву про те, що надав свою відповідь на пропозицію про припинення вогню, шейх Мохаммед сказав, що це була "позитивна відповідь", але відмовився надати додаткові подробиці.

Запропонована угода, складена більше тижня тому керівниками розвідки США та Ізраїлю на зустрічі з єгиптянами та катарцями, забезпечить звільнення решти заручників, утримуваних бойовиками в Газі, в обмін на тривалу паузу у бойових діях.