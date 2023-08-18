ХАМАС під час випробування запустив більше 50 ракет

Палестинський радикальний рух ХАМАС провів випробування ракет великої дальності і випустив більше 50 ракету в бік Середземного моря.

Про це повідомив телеканал Al Mayadeen.

Крім того було випробувано ракети типу Аяш з дальністю польоту 250 км.

Бойове крило ХАМАС приділяє велику увагу нарощуванню ракетного потенціалу, займається поповненням арсеналу і час від часу проводить випробування.