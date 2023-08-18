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ХАМАС під час випробування запустив більше 50 ракет

18 серпня 2023, 08:36
ХАМАС під час випробування запустив більше 50 ракет
Ізраїльський солдат спостерігає за запуском ракети повітряної оборони. Фото: AFP
Палестинський радикальний рух ХАМАС провів випробування ракет великої дальності і випустив більше 50 ракету в бік Середземного моря.

Про це повідомив телеканал Al Mayadeen.

Крім того було випробувано ракети типу Аяш з дальністю польоту 250 км. 

Бойове крило ХАМАС приділяє велику увагу нарощуванню ракетного потенціалу, займається поповненням арсеналу і час від часу проводить випробування.

Нагадаємо, що Сектор Гази випустив по Ізраїлю в травні більше 100 ракет.
ХАМАСПалестинаракетиАяш

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