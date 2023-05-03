104 ракети було випущено із сектора Гази угрупованням "Ісламський джихад" і рухом ХАМАС по Ізраїлю.

Про це пише ізраїльський JPost.

У відповідь військово-повітряні сили Ізраїлю вразили 16 об'єктів ХАМАС у секторі Гази.

Здебільшого це склади зі зброєю, штаб командування угруповання, що відповідає за дії в морі, підземні тунелі.

Армія Ізраїля заявляє, що військові уникали завдавати ударів по об'єктах руху з присутнім там персоналом, але щонайменше одного члена ХАМАС було убито.

Попри перемир'я між сторонами, яке було підписано рано-вранці в середу, на півдні Ізраїлю лунала сирена, яка попереджала про ракетний обстріл.

Серед випущених ракет по Ізраїлю 11 впали в море, 24 перехоплені системою ПРО "Залізний купол", ще майже 50 - на відкритій місцевості. Місцерозташування ще декількох ракет поки що не встановлено.

Через ракетний удар троє людей, серед низ одн іноземний робітником із Китаю.

Загострення між ізраїльською та палестинською сторонами сталося після смерті одного з лідерів угруповання "Ісламський джихад". Його заарештували в лютому. Він оголосив голодування, відмовлявся від проходження медоглядів і помер на 86 день.