Хамас використав зброю з Північної Кореї під час атаки проти Ізраїлю – AP

На це вказують фото і відео, а також зброя, яку захопили ізраїльські військові.

Бойовики Хамасу, ймовірно, стріляли з північнокорейської зброї під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Про що свідчить відеозапис самої організації і зброя, яку захопили ізраїльські сили. Хоча Пхеньян заперечує, що він продає зброю палестинському угрупованню.

Про це пише Associated Press, додаючи, що відео було проаналізовано двома експертами з питань північнокорейського озброєння.

Разом з аналізом Associated Press зброї, захопленої на полі бою, і даними військової розвідки Південної Кореї, відео вказує на те, що Хамас використовував РПГ F-7.

"Ці докази проливають світло на темний світ незаконних поставок зброї, які Північна Корея використовує як спосіб фінансування своїх програм озброєнь", - пише Associated Press.

Видання пояснює, що РПГ стріляє однією боєголовкою і його можна швидко перезарядити. Тож це цінна зброя для нерегулярних сил, які вступають в бій з важкою технікою. За словами директора консалтингової компанії Armament Research Services і експерта з питань озброєнь Н.Р. Джензен-Джонса, F-7 були помічені в Сирії, Іраку, Лівані і Секторі Гази.

"Північна Корея вже давно підтримує палестинські бойові угруповання, і північнокорейська зброя раніше була задокументована серед заборонених поставок", - сказав Джензен-Джонс.

За словами старшого наукового співробітника Small Arms SurveyМетта Шредера, який написав довідник з легкого озброєння Пхеньяна, Хамас публікував фотографії своїх тренувань, на яких зображені бійці з РПГ з характерною червоною смугою поперек боєголовки та іншими елементами дизайну, які вказують на F-7.

"Не дивно бачити північнокорейську зброю у Хамасу", - сказав Шредер.

Місія Північної Кореї при ООН не відразу відповіла на запит AP про коментар. Однак минулого тижня Пхеньян через своє державне інформаційне агентство KCNA відкинув заяви про те, що Хамас застосував його зброю, назвавши такі твердження "безпідставними і неправдивими чутками", організованими США.

На пропагандистських відео і фото Хамасу також можна помітити в руках палестинських бойовиків північнокорейську протитанкову ракету Bulsae. Джензен-Джонс сказав, що, зважаючи на зображення зброї, Хамас також використовує північнокорейську самозарядну гвинтівку Type 58, варіант автомата Калашникова. Іран також створив деякі зі своїх балістичних ракет за зразком північнокорейських.

AP нагадує, як в грудні 2009 року влада Таїланду посадила північнокорейський вантажний літак, який, за повідомленнями, перевозив 35 тонн зброї включно з ракетами і РПГ. Тайські чиновники тоді заявили, що зброя прямувала до Ірану. Пізніше, у 2012 році, США заявили, що арештовані Бангкоком вантажі призначалися для Хамасу.