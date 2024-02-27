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ПОЛІТИКА

Харків під обстрілами: боротьба міста та очікування нового нападу на прикордонний район – The Economist

27 лютого 2024, 17:44
Харків під обстрілами: боротьба міста та очікування нового нападу на прикордонний район – The Economist
Пожежа у приватному будинку для тварин
На відміну від Києва, Одеси та інших великих міст, Харків помітно постраждав від війни.

Нова хвиля російських атак, що почалася в грудні, похитнула впевненість жителів Харкова і регіону, залишивши їх розлюченими й пригніченими. До вторгнення владіміра путіна в лютому 2022 року майже всі в Харкові відкидали думку про те, що росія нападе на це місто. Через десять днів російські війська увійшли до Харкова, але були відкинуті українськими силами. Потім вони пів року обстрілювали його з околиць.

Про це пише видання The Economist.

За словами Олега Синєгубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації, коли українська армія витіснила росіян у вересні 2022 року, сотні тисяч українців повернулися. Минулого літа почали знову відкриватися магазини та підприємства, і харків'яни поділяли поширену в країні віру в те, що українська перемога вже близько. Але зараз місцеві мешканці не такі оптимістичні. Деякі з тих, хто повернувся, почали знову виїжджати, хоча поки що їхня кількість невелика.

"Порівняно з осінню, бізнес впав на 50%", — каже Лілія Мунтян, співвласниця кафе "Пакафуда", присвяченого настільним іграм.

Вона також зазначає, що деякі люди покинули місто, тому що їхні компанії переїхали в безпечніші частини країни. Анна, вчителька, каже, що її 12-річний син панічно боїться ракет. Вона планує відправити його до родичів у тихе містечко за сотні кілометрів на кордоні України з Румунією.

"З 30 грудня близько 300 міських будівель було пошкоджено або зруйновано, близько 200 людей отримали поранення. Щонайменше 20 загинули", — пише видання.

Люди звикли до війни, але вона бере своє. На станції метро "Перемога" перехід перетворили на світлі підземні класи. Два роки тому в Харкові було 109 тисяч дітей шкільного віку. Зараз їх лише 57 тисяч, і з них близько 2 тисячі навчаються в одній з п'яти шкіл на станціях метро, позмінно. Більшість інших школярів міста навчаються лише онлайн.

На відміну від Києва, Одеси та інших великих міст, Харків помітно постраждав від війни. Вікна будинків і магазинів залишаються забитими дошками. Деякі сільські райони області ледве тримаються на ногах.

У Малій Комишувасі, наприклад, що за 140 км на південний схід від Харкова, з 80 мешканців, які проживали тут до вторгнення, залишилося лише 15. Кожен будинок був зруйнований або пошкоджений під час російської окупації. Шістнадцять місяців по тому тут досі немає електрики, газу та мобільного зв'язку.

Харківвійна в України

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