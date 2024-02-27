Харків під обстрілами: боротьба міста та очікування нового нападу на прикордонний район – The Economist

На відміну від Києва, Одеси та інших великих міст, Харків помітно постраждав від війни.

Нова хвиля російських атак, що почалася в грудні, похитнула впевненість жителів Харкова і регіону, залишивши їх розлюченими й пригніченими. До вторгнення владіміра путіна в лютому 2022 року майже всі в Харкові відкидали думку про те, що росія нападе на це місто. Через десять днів російські війська увійшли до Харкова, але були відкинуті українськими силами. Потім вони пів року обстрілювали його з околиць.

Про це пише видання The Economist.

За словами Олега Синєгубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації, коли українська армія витіснила росіян у вересні 2022 року, сотні тисяч українців повернулися. Минулого літа почали знову відкриватися магазини та підприємства, і харків'яни поділяли поширену в країні віру в те, що українська перемога вже близько. Але зараз місцеві мешканці не такі оптимістичні. Деякі з тих, хто повернувся, почали знову виїжджати, хоча поки що їхня кількість невелика.

"Порівняно з осінню, бізнес впав на 50%", — каже Лілія Мунтян, співвласниця кафе "Пакафуда", присвяченого настільним іграм.

Вона також зазначає, що деякі люди покинули місто, тому що їхні компанії переїхали в безпечніші частини країни. Анна, вчителька, каже, що її 12-річний син панічно боїться ракет. Вона планує відправити його до родичів у тихе містечко за сотні кілометрів на кордоні України з Румунією.

"З 30 грудня близько 300 міських будівель було пошкоджено або зруйновано, близько 200 людей отримали поранення. Щонайменше 20 загинули", — пише видання.

Люди звикли до війни, але вона бере своє. На станції метро "Перемога" перехід перетворили на світлі підземні класи. Два роки тому в Харкові було 109 тисяч дітей шкільного віку. Зараз їх лише 57 тисяч, і з них близько 2 тисячі навчаються в одній з п'яти шкіл на станціях метро, позмінно. Більшість інших школярів міста навчаються лише онлайн.

На відміну від Києва, Одеси та інших великих міст, Харків помітно постраждав від війни. Вікна будинків і магазинів залишаються забитими дошками. Деякі сільські райони області ледве тримаються на ногах.

У Малій Комишувасі, наприклад, що за 140 км на південний схід від Харкова, з 80 мешканців, які проживали тут до вторгнення, залишилося лише 15. Кожен будинок був зруйнований або пошкоджений під час російської окупації. Шістнадцять місяців по тому тут досі немає електрики, газу та мобільного зв'язку.