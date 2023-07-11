Хто дозволив окупувати Херсонщину та Запоріжжя – досі в системі. Поза тим ЗСУ відбиваються біля Кремінної та просуваються біля Бахмута – Том Купер

На тлі саміту НАТО Том Купер переводить увагу з незручних питань до НАТО до не менш незручних питань до України: хто дозволив росіянам окупувати більшу частину Херсонщини та Запоріжжя всього за 3-4 дні, і чому цей хтось досі у системі… І це логічно виводить Купера на роздуми про ціну воєнних успіхів. Хоча українці ефективно – на кілька порядків вище – знищують росіян, але українські втрати істотні і непоправні…

У світлі саміту НАТО у Вільнюсі, що розпочинається сьогодні, мені здається, що весь пов'язаний з ним галас набуває істеричних масштабів. Вибачте, але я не збираюся приєднуватися до натовпу: замість цього я вважаю за краще, в черговий раз, повністю ігнорувати абсолютно абсурдний політичний пінг-понг і "він сказав / вона сказала" в соціальних мережах про цю війну.

Принаймні, я вважаю набагато важливішими такі теми, як історія морпіха ЗСУ, який мав підірвати Чонгарський міст на початку війни: мені досі здається смішним, що офіційний Київ пояснює те, що дозволив росіянам окупувати більшу частину Херсонщини та Запоріжжя всього за 3-4 дні, "не своєю справою" (тобто "суто військовою справою"), а ЗСУ виправдовується "15-кратним переважанням російських сил" та "офіційним розслідуванням". Ні, винен не "якийсь морський піхотинець": він зробив усе, що міг, і мінування не спрацювало. Набагато гірше: хтось у ЗСУ зіпсував усю систему оборони півдня України – на позиціях просто не було підрозділів, здатних зупинити російські наступи на Мелітополь і Херсон. І цей хтось, майже напевно, все ще виконує свою функцію...

Повітряна/ракетна війна. Про якість інформаторів ГРУ та їхню "розвідку" …

Рано вранці 8 липня росіяни обстріляли Лиман з реактивних систем залпового вогню БМ-27 або БМ-30, в результаті чого загинуло щонайменше вісім і було поранено 13 мирних жителів. Сумська область зазнала щонайменше 11 повітряних і ракетних ударів протягом цього дня.

Рано вранці 9 липня ПСУ завдали удару по ще одному російському складу в районі Мелітополя: цього разу між Зарічним і Мирним. Приблизно в той самий час росіяни влучили в школу в Оріхові, застосувавши планерну бомбу УМПК. Будівля насправді використовувалася для роздачі гуманітарної допомоги населенню, але... Про якість інформаторів ГРУ та їхню "розвідку" ми вже говорили... Загинуло п'ятеро людей, щонайменше 11 госпіталізовано. Трьох досі шукають під завалами...

Пізніше, 9 липня, українські сили, можливо, атакували район Брянська ракетами С-200. Спочатку росіяни стверджували, що дві ракети були збиті, але уламки однієї врізалися в лісопилку, а потім виправили це, заявивши, що лісопилка була вражена безпілотником. Крім того, росіяни стверджували, що ще одна "українська крилата ракета" була "збита під Керчю", і що "в районі Ростова-на-Дону були активовані засоби ППО".

"Московське командування" заявило, що український Су-27 був збитий над районом "Новогригорівка", а також два Су-25 ПС України були "збиті між Новоандріївкою і Георгіївкою, і один – в районі Одарівки – все це вчора". Крім того, вони заявили про ще одну збиту Storm Shadow.

Сьогодні рано вранці (приблизно о 03.30-04.10 за місцевим часом) росіяни запустили по Україні 28 "Шахедів-136": 26 з них були збиті ПСУ, в тому числі всі, що підлетіли до Києва, але не всі, що підлетіли до Одеси. Крім того, Запоріжжя стало мішенню для кількох С-300, випущених у балістичному режимі.

Битва за Донбас. Якою ціною…

Куп'янськ-Сватове-Кремінна... в районі Куземівки росіяни продовжують штурмувати позиції 103-ї бригади тероборони (посиленої батальйоном 92-ї механізованої бригади), які тривають останні кілька днів. Те ж саме стосується штурмів 15-ї, 21-ї та 30-ї мотострілецьких бригад позицій 66-ї механізованої між Ковалівкою та Нововодяним. Усі атаки були відбиті.

На захід від Кремінної росіяни начебто зайняли частину території вздовж дороги, що з'єднує це місто із Зарічним, але насправді: вони "зайняли" близько 500 метрів нічийної землі, а 63-тя і 67-ма мехбригади все ще перебувають на своїх позиціях приблизно тижневої давності. Таким чином, "московське командування" перенаправило свої зусилля і вчора розпочали тотальний штурм у напрямку Торського. Як повідомляється, він був зупинений приблизно за 500 метрів на схід від цього села...

Чому "московські командири" так одержимі розбазарюванням своїх поповнених регулярних підрозділів в цьому районі – без поняття. Мабуть, я щось не до кінця розумію.

Або..., можливо, мені слід застосувати деяку дедукцію...? Спочатку це буде виглядати як певний відступ, але давайте спробуємо. Щодо "якості" природи цього російського контрнаступу... Я думаю, що найкраще прочитати цю статтю (російською мовою), опубліковану в журналі "Байкал". Достатньо сказати, що згідно з цим джерелом, цілий батальйон 1452-го полку, кинутий в бій в районі Кремінної 20 червня, був оточений і знищений: з них не залишилося навіть роти, яка б "вижила"...

Або перевірте це (попередження: кінець "графоманський").

...що, в свою чергу, підводить мене до питання, яке мені задавали кілька разів протягом останнього тижня або близько того: "нормальний/номінальний розмір" російської (мотострілецької) роти?

Як пояснювалося кілька місяців тому, всрф тим часом відмовилися від концепції "батальйонних тактичних груп" і повернулися до ведення бойових дій у своїх класичних формаціях. Таким чином, принаймні номінально, кожна мотострілецька рота всрф повинна налічувати близько 70-90 бійців (скажімо, 3 взводи піхоти, взвод важкого озброєння і штабне відділення). Щонайменше три такі роти, плюс штабне відділення, можливо, ще й рота важкого озброєння (за наявності) зазвичай складають батальйон, тобто загалом близько 200 військовослужбовців... Однак слід пам'ятати, що на війні жоден підрозділ не укомплектований на 100%, незалежно від того, в яких збройних силах він перебуває: схоже, росіяни не відпускають своїх солдатів у відпустки, але завжди є поранені та хворі, про яких треба пам'ятати. Дійсно, в бою, а особливо на цій війні, будь-який підрозділ, який раніше не воював (а це особливо стосується маси російських мобіків, плюс значної частини новостворених бригад ЗСУ), досить швидко зазнає втрат. Великих втрат. Причина – вогнева міць: артилерія, міномети, автоматичні гранатомети, кулемети застосовуються у великій кількості з обох сторін...

Звичайно, мобілізація в росії, розпочата наприкінці вересня, забезпечує всрф "постійний потік" від 15 000 до 20 000 "свіжих" солдатів щомісяця. Це дозволило всрф створити десятки "нових" батальйонів і полків (такі підрозділи "легко" впізнати за їхніми позначеннями в діапазоні 1ххх), а з того часу навіть кілька більших підрозділів. Однак російським збройним силам бракує "кадрів" (офіцерів і сержантів) для належної організації, навчання і командування "відновленими/переформованими/відновленими/новими" підрозділами. Як наслідок, маса підрозділів, укомплектованих мобілізованими, нагадують, скажімо, призовників австрійського Бундесверу після перших одного-двох тижнів служби: по суті, дезорганізовані групи озброєних, але дезорієнтованих чоловіків, які становлять більше небезпеки для себе, ніж для ворога. Це призводить до серйозних втрат.

Кілька прикладів... На початку червня, на початку українського контрнаступу на півдні Запорізького регіону середній мотострілецький батальйон всрф, розгорнутий вздовж лінії фронту налічував близько 200 військовослужбовців. Маса батальйонів, про які йде мова, тим часом скоротилася до 30-40% від цієї кількості. Це означає, що вони втратили близько 150 військовослужбовців від початкової чисельності. Все довелося доукомплектовувати заново. Не знаю, як у випадку з російськими танковими підрозділами, але щось на кшталт "всі погоджуються" в тому, що маса артилерійських підрозділів всрф скоротилася приблизно до 50% від їхньої номінальної чисельності. Їхні самохідні артилерійські установки відстрілюються (задокументовано) зі швидкістю близько десятка на день і якщо і замінюються, то буксированими, менш маневреними установками. За моїми оцінками, те ж саме стосується і підрозділів всрф в районі Бахмута.

Мабуть, найяскравішим прикладом стала 72-а окрема мотострілецька бригада (всрф). Протягом останнього місяця вона піддавалася майже безперервним атакам з боку трьох загартованих у боях бригад ЗСУ (тобто, по одному батальйону з трьох різних бригад). Як наслідок, і хоча маса зіткнень, що виникали в результаті, рідко включала більше 50-100 бійців, 72-а мотострілецька зазнала таких втрат, що її довелося "доукомплектувати" на 200%. Тобто: її первісний склад, що включав щонайменше три мотострілецькі батальйони, танковий батальйон, артилерійську групу, інженерно-саперний батальйон тощо, був розстріляний щонайменше двічі за останні 40 днів. Щоб переконатися, що це не одруківка чи помилка: кожен батальйон – два рази. І кожен окремий батальйон довелося "доукомплектовувати" батальйонами (всі вони складалися з мобіків) двічі. Те, що залишилося від колишньої 72-ї мотострілецької бригади, є чимось на кшталт "посиленої роти": решта складається з трьох вкрай виснажених батальйонів резервістів за підтримки кількох танків і артилерійських установок. Звісно, бригада "все ще воює", адже на зміну розстріляним мобікам приходять ще більше мобіків... А росіяни ввели 83-ю бригаду ВДВ, плюс ще один танковий батальйон на підкріплення: все, аби не допустити падіння Кліщіївки...

Зараз росіяни "без проблем" доукомплектовують свої виснажені підрозділи на заході Луганщини та північному заході Донецької області. Ось чому 72-а мотострілецька все ще існує, незважаючи на те, як часто її розстрілюють на шматки. Але у них виникають все більші проблеми з тим, щоб робити те ж саме на півдні Запорізького регіону. Причиною є постійні обстріли залізниці з боку окупованого Кримського півострова. Це перешкоджає надходженню російського підкріплення і постачання...

Тобто замість того, щоб проводити "яскраві козацько-кавалерійські" атаки в тил ворога, український Генштаб шукає подібне "рішення", як у районі Києва і Чернігова в березні 2022 року, в (ширшому) районі Харкова в середині 2022 року і в районі Херсона в жовтні-листопаді 2022 року: таке, де принаймні російські запаси боєприпасів вичерпані до такої міри, що їхня вогнева міць виведена з ладу: де їхні (сильно виснажені) підрозділи не можуть утримувати свої позиції - і де "московські командири" в Москві будуть змушені здійснити черговий театральний "жест доброї волі"... У Києві та Чернігові це зайняло більше місяця; у Харкові – майже п'ять місяців, а в Херсоні – понад два місяці...

Це, в свою чергу, ставить питання про "ціну". Думаю, вона має бути не просто "загальновідомою". Наприклад, оборона Києва розгромила три російські загальновійськові армії, але коштувала ЗСУ 72-ї мехбригади (і більшої частини 4-ї бригади Нацгвардії). Через дев'ять місяців 72-га все ще відновлювалася, коли її відправили на захист Вугледара... Українська оборона Чернігова була дуже успішною і коштувала всрф ще двох армій, але також дорого обійшлася і для української 1-ї танкової бригади. Рік по тому з'єднання все ще відновлюється, і лише два його батальйони є "оперативними". Так само оборона Сєвєродонецька і Лисичанська, контрнаступ на сході Харкова, розгром ПВК "Ваґнера" і десятків тисяч її ув'язнених у Бахмуті стали можливими завдяки 81-й повітряно-десантній, 92-й і 93-й мехбригадам. Плюс це коштувало ЗСУ більшої частини 46-ї аеромобільної бригади. Навіть якщо 92-га і 93-тя мають щонайменше по батальйону, які беруть участь у поточних операціях, а 81-ша утримує район Білогорівки (що на Сіверському Донці) і це разом з 4-ю бригадою НГУ – фактично, всі п'ять "все ще оговтуються". Нарешті, успіх у Херсоні коштував ЗСУ більшої частини 28-ї мехбригади: підрозділ півроку відновлювався, перш ніж його відправили на Курдюмівку... Всі ці підрозділи, без сумніву, є гордістю, вони багато чого досягли. Але ціною непоправних втрат, які не дозволяють більшості з них бути задіяними в наступальних операціях.

З цієї точки зору, метою російського "вееееликого контрнаступу" на ділянці Куп'янськ – Сватове – Кремінна буде "знесення північного флангу угруповання ЗСУ "Хортиця": послаблення його спроможності розпочати наступ на окуповану Луганську область. Це вже "очевидно"...

Бахмут...північ... Ще 7 липня батальйон К-2 54-ї механізованої бригади оприлюднив відео, на якому показав, як його підрозділи "наступають":

Не хвилюйтеся: вони не "божеволіють і розкривають свої позиції". Це відео насправді показує їхнє просування через "нічийну землю" (або "сіру зону", мовою сучасних соціальних мереж), яке почалося (щонайменше) двома днями раніше. По суті, щось на кшталт двох рот механізованої піхоти (з 54-ї, а також 92-ї мехбригади) були розгорнуті в атаку на російські лінії, що захищають північну сторону Соледара та Яковлівки. Схоже, що вони просунулися на захід від Яковлівки, але я не впевнений, що вони досягли "офіційної" російської 1-ї лінії оборони в цьому районі. Звісно, росіяни відреагували масованим артилерійським обстрілом, який станом на 10 липня перетворив більшу частину місцевих лісосмуг на пустку.

(Трохи їжі для роздумів: чому штаб угрупування "Хортиця" (повторно) перекинув батальйони 54-ї та 92-ї мехбригад для цієї атаки, замість 30-ї мехбригади, яка "вже була там"?... Без поняття. Можливо, це пов'язано з досвідом двох "старших" підрозділів).

Берхівка... ЗСУ, безумовно, знаходяться в центрі цього села, а також штурмують пагорб, що домінує над територією між цим селом і Бахмутом на півдні, але обидва напрямки перебувають під запеклими контратаками з боку кількох батальйонів мобіків і 217-го полку ВДВ. Бої все ще тривають.

Кліщіївка-Курдюмівка... підрозділи 5-го штурмової, 22-ї механізованої та/або 80-го повітряно-десантної бригад, схоже, все ще ведуть бої з підрозділами 72-ї мотострілецької бригади, БАРС-13 та 68-го танкового полків уздовж східної та південної околиць села.

П'ятеро росіян (двох видно у верхньому центрі цього відеокадру) здаються в полон військовослужбовцям 80-ї повітряно-десантної бригади в одній із лісосмуг за межами Кліщіївки, 5 липня.

На світлій стороні: за даними чуток, 141-й окремий мотострілецький полк ("кадирівці") також був кинутий на місце події, але швидко втратив понад 50 бійців, включно з командиром... Сьогодні вранці офіційний Київ заперечив присутність "кадирівців" у районі Кліщіївки, однак.

Далі на південь, 28-а мехбригада все ще бореться з підрозділами 3-ї бригади ДНР та 57-ї мотострілецької бригади у Курдюмівці.

Авдіївка... 6 або 7 липня 21-а мехбригада відбила велику російську атаку.

Південь Запорізького регіону (та Південно-Західна Донеччина)

Василівка... 128-ма все ще намагається прорватися через Жереб'янки. Не впевнений, що вона зможе пройти найближчим часом: тим часом всрф розгорнули перед нею дві бригади і близько 5-6 батальйонів.

Оріхів... 47-а мехбригада, схоже, закріпилася на невисокому пагорбі і в лісосмузі на північний захід, північний схід і схід від Роботиного (втративши при цьому два "Бредлі", що підірвалися на мінах), але скільки б разів вона не входила в село, її завжди витісняють з нього. Враховуючи повідомлення про численні підбиті російські танки на південь від села, можна припустити, що українці тим часом проводять атаку з охопленням...

Старомайорське-Старомлинівка... тривають бої в районі Приютиного і на захід від Старомайорського. Наскільки мені відомо, за останні 2-3 дні жодних просувань з обох боків не було. Атака ЗСУ в напрямку Керменчика, здається, була відбита 9 липня.

Олешки... Що ж, схоже, що всі російські обстріли та контратаки провалилися, і ЗСУ утримують... ну, не знаю, як це охарактеризувати, бо інформації поки що замало... "плацдарм" навколо (і вздовж) південної сторони Антонівського мосту. Принаймні, я сумніваюся, що путінська гімнопіар-машина пінилася б так сильно, якби це вже було "ліквідовано".

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