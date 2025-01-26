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ПОЛІТИКА

Ілон Маск продовжує впливати на вибори в Німеччині та підтримує ультраправу партію АдН

26 січня 2025, 10:23
Ілон Маск продовжує впливати на вибори в Німеччині та підтримує ультраправу партію АдН
Американський бізнесмен і винахідник Ілон Маск, США, 13 липня 2021 року Фото: AP Photo / Matt Rourke
Критики звинувачують Маска в тому, що він використав своє величезне охоплення на своїй платформі X, щоб вплинути на результат загальних виборів.

За чотири тижні до загальних виборів у Німеччині технологічний мільярдер Елон Маск знову долучився до передвиборчої кампанії та агітує за АдН. На офіційному старті передвиборчої кампанії партії в Галле радник Трампа та бос Tesla був увімкнений у прямий ефір зі США на початку промови лідерки партії Аліси Вайдель.

Про це повідомляє газета Zeit.

За його словами, АдН - це найкраща надія для Німеччини. Пишатися тим, що ти німець, - це нормально. «Боріться за велике майбутнє Німеччини», - сказав Маск під схвальні вигуки близько 4500 прихильників партії у виставковому центрі в Галле (поліція говорить про 3 200 прихильників). Бізнесмен поскаржився на те, що "занадто багато уваги приділяється провині минулого", і що її потрібно залишити в минулому. Діти не повинні бути винні в гріхах своїх прабабусь і прадідусів, сказав він і закликав до оптимізму.

На його думку, Вайдель була б дуже корисна для Німеччини як канцлерка. АдН користується його повною підтримкою, а також, на його думку, підтримкою адміністрації Трампа.

Вайдель висловила найкращі побажання уряду США за часів Дональда Трампа і його передвиборчого гасла "Зробимо Америку знову великою". Пізніше вона додала: "Зробимо Німеччину знову великою".

Перед Різдвом Маск викликав великий переполох у передвиборчій кампанії в Німеччині своєю заявою про те, що тільки AfD може врятувати Німеччину, а також подальшою розмовою в прямому ефірі з лідером партії і кандидатом у канцлери Вайдель. Критики звинувачують його в тому, що він використовував своє величезне охоплення на своїй платформі X, щоб вплинути на результат загальних виборів.

У своїй промові Вайдель розкритикувала нинішню міграційну, економічну та енергетичну політику. Кумедно, що говорячи про іммігрантів, вона навіть не звернула уваги, що, за фактом, і Ілон Маск теж є іммігрантом у США, хоча й "зі стажем".

Захід супроводжувався протестами. За даними поліції, на місці зібралося близько 9 000 демонстрантів. За фактом партійної конференції та контрдемонстрацій було порушено 13 кримінальних справ, зокрема за нанесення небезпечних тілесних ушкоджень, примус і образу, повідомила ввечері поліція.

Нагадаємо, деякі німецькі компанії заявили про відмову купувати автомобілі Tesla після неоднозначного жесту Маска.

вибориНімеччинаІлон Маск

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