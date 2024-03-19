Індія купує більше американської нафти через санкції, які обмежують російські поставки

Нещодавно Індія також збільшила обсяги закупівель у Саудівської Аравії.

Індійські нафтопереробні заводи наближаються до закупівлі найбільших обсягів американської нафти за майже рік після того, як посилення контролю США за дотриманням санкцій обмежило торгівлю з росією і змусило шукати постачальників в інших країнах.

Про це пише Bloomberg.

Державні індійські нафтопереробники Bharat Petroleum Corp. та Indian Oil Corp. разом з найбільшою приватною нафтопереробною компанією Reliance Industries Ltd. закупили близько семи мільйонів барелів американської нафти цього місяця із завантаженням на квітень, повідомили трейдери. За даними Kpler, це буде найбільший обсяг за місяць з травня минулого року.

Потоки російської нафти в Індію різко зросли після повномасштабного вторгнення рф в Україну, і виробник ОПЕК+ росія як і раніше залишається найбільшим постачальником для Нью-Делі, але жорсткіші санкції США призвели до затримки поставок, а знижки звузилися. Нещодавно Індія також збільшила обсяги закупівель у Саудівської Аравії.

За словами трейдерів, більша частина американської нафти, придбаної в цьому місяці, була з родовища West Texas Intermediate Midland, і вартість її доставки дорожча, ніж барелів з Близького Сходу. російська нафта сорту Sokol, яку можна порівняти з WTI Midland, найбільше постраждала від перебоїв у постачанні.

Попит на бензин та дизельне паливо в Індії, як очікується, зросте в найближчі місяці на тлі активізації переміщення населення країни на місцеві вибори, зростанням виробництва електроенергії та збором врожаю, заявили представники індійських нафтопереробних заводів.

"З огляду на проблеми з імпортом Sokol, не дивно, що індійські НПЗ переходять на американську нафту WTI Midland як альтернативу", - сказав аналітик FGE Ділан Сім.

За словами Сіма, американська нафта становила 10% індійського імпорту в 2021 році, але за останні два роки її частка знизилася до 4%, оскільки зросли поставки з росії.

Потоки інших сортів російської нафти, включаючи Urals із західних портів країни, також постраждали від посилення контролю за дотриманням санкцій. Два танкери з цією нафтою “простоюють” біля індійського узбережжя вже кілька тижнів.

Згідно з даними Kpler, зібраними агентством Bloomberg, імпорт російської нафти в Індію минулого місяця склав близько 40 мільйонів барелів - або майже 30% від загального обсягу закупівель нафти і конденсату в країні. Протягом 2023 року частка росії на індійському ринку становила в середньому 39%.