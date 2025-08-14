Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ініціатива PURL забезпечила Україні $1,5 млрд на озброєння – Зеленський

14 серпня 2025, 14:31
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент подякував партнерам і пообіцяв продовжувати переговори.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки ініціативі з оборонної підтримки PURL вдалося залучити 1,5 млрд доларів, які будуть спрямовані на закупівлю зброї для України.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми маємо 1,5 млрд доларів глави держави, — зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки механізму НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени Альянсу можуть ефективно координувати закупівлю зброї, виготовленої у США, для України. Це істотно посилює нашу обороноздатність.

"Нідерланди внесли 500 млн доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 млн доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 млн доларів. Це справді вагоме підсилення, і я вдячний Німеччині за цей важливий крок", — додав президент.

Він також підкреслив, що переговори та обговорення з іншими країнами тривають.

"Кожен внесок у межах PURL це прямі інвестиції у здатність України захищати життя наших людей і наближати гідний мир", - наголосив Зеленський.

Вчора в межах ініціативи Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

 

війнапідтримка УкраїниPURL

