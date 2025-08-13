Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні на $500 млн

13 серпня 2025, 20:57
Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні на $500 млн
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
До ініціативи раніше вже долучились кілька країн.

Сьогодні, 13 серпня, ФРН оголосила, що оплатить пакет військової допомоги України на суму 500 мільйонів доларів у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL). 

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав це яскравим свідченням незмінної відданості Німеччини обороні України.

"Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання підтримати український народ у боротьбі за свободу і суверенітет", – заявив він.

Внесок Німеччини в межах ініціативи PURL став наступним після аналогічних заяв Нідерландів, а також спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції. Вартість кожного пакету оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів. Він покликаний оперативно забезпечити Україну найнеобхіднішим озброєнням та боєприпасами з американських резервів.

Нагадаємо, ініціатива PURL, у межах якої США передаватимуть зброю Україні, передбачає регулярну та оперативну доставку озброєння, що найбільше потрібне ЗСУ. При цьому склад пакетів не розголошується.

 
Німеччинапідтримка України

Останні матеріали

Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Політика
Європа тисне на Трампа. Її лідери планують зустрітися з ним перед переговорами з путіним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 23:48
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Технології
Огляд тижня. Танці миру Трампа з путіним та напруження у Тихоокеанському регіоні – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 16:54
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється