Німеччина профінансує пакет військової допомоги Україні на $500 млн

До ініціативи раніше вже долучились кілька країн.

Сьогодні, 13 серпня, ФРН оголосила, що оплатить пакет військової допомоги України на суму 500 мільйонів доларів у межах ініціативи НАТО "Перелік пріоритетних потреб для України" (PURL).

Про це повідомляється на сайті НАТО.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав це яскравим свідченням незмінної відданості Німеччини обороні України.

"Цей пакет допоможе Україні захиститися від російської агресії. Німеччина є найбільшим європейським донором військової допомоги Україні, і сьогоднішня заява ще раз підкреслює її зобов’язання підтримати український народ у боротьбі за свободу і суверенітет", – заявив він.

Внесок Німеччини в межах ініціативи PURL став наступним після аналогічних заяв Нідерландів, а також спільного зобов’язання Данії, Норвегії та Швеції. Вартість кожного пакету оцінюється приблизно в 500 мільйонів доларів. Він покликаний оперативно забезпечити Україну найнеобхіднішим озброєнням та боєприпасами з американських резервів.

Нагадаємо, ініціатива PURL, у межах якої США передаватимуть зброю Україні, передбачає регулярну та оперативну доставку озброєння, що найбільше потрібне ЗСУ. При цьому склад пакетів не розголошується.