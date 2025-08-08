Іран незадоволений стриманою підтримкою кремля у конфлікті з Ізраїлем — CNN

Іран, який від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році надає москві зброю та технології, очікував більш активної військової допомоги.

CNN повідомляє про зростаюче невдоволення іранського режиму аятолл через обмежену підтримку росії під час червневого військового конфлікту між Іраном і Ізраїлем.

За інформацією телеканалу, Тегеран вважає, що заяви москви із засудженням дій Ізраїлю під час 12-денної бомбардувальної кампанії були "нікчемною підтримкою".

Іран, який від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році надає москві зброю та технології, очікував більш активної військової допомоги, зокрема у вигляді поставок зброї, обміну розвідданими та технологічної підтримки. Однак росія дотримується "стриманого" підходу, оскільки співпраця між країнами має «суто оборудковий і утилітарний характер», зазначають західні спецслужби.

Особливо гострою залишається ситуація навколо виробництва безпілотників Shahed-136. Хоча москва закуповує іранські дрони та технічні рішення для їх локалізації на заводі в Алабузі, росія поступово посилює контроль над виробничим циклом і скорочує залежність від Ірану.

За даними української розвідки, обсяг виробництва дронів у росії значно зріс, а їх вартість упала з 200 тисяч до 70 тисяч доларів за одиницю.

Аналітики відзначають, що москва прагне повністю оволодіти виробництвом дронів, що викликає розкол у відносинах між двома країнами. Іран, зі свого боку, звинувачує кремль у затримках платежів та блокуванні передачі обіцяних авіаційних технологій, що частково пояснюється санкціями.

Колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт попереджає, що розширення заводу в Алабузі може надати росії значні можливості для підтримки війни, а також сприяти технологічному зворотному проєктуванню Іраном модернізованих дронів, що може підвищити їх бойову ефективність.

Останні дані відстеження польотів свідчать, що 11 липня російський військовий вантажний літак Іл-76 здійснив рейс до Тегерана, де перебував близько трьох годин. Хоча зміст вантажу не підтверджено, іранські ЗМІ заявляють про доставку компонентів системи ППО С-400.

Таким чином, співпраця між росією та Іраном залишається суперечливою: з одного боку — взаємні інтереси у військовій сфері, з іншого — поступова втрата Тегераном впливу на технології та обурення через недостатню підтримку кремля.