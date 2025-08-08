Іран незадоволений стриманою підтримкою кремля у конфлікті з Ізраїлем — CNN
CNN повідомляє про зростаюче невдоволення іранського режиму аятолл через обмежену підтримку росії під час червневого військового конфлікту між Іраном і Ізраїлем.
За інформацією телеканалу, Тегеран вважає, що заяви москви із засудженням дій Ізраїлю під час 12-денної бомбардувальної кампанії були "нікчемною підтримкою".
Іран, який від самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році надає москві зброю та технології, очікував більш активної військової допомоги, зокрема у вигляді поставок зброї, обміну розвідданими та технологічної підтримки. Однак росія дотримується "стриманого" підходу, оскільки співпраця між країнами має «суто оборудковий і утилітарний характер», зазначають західні спецслужби.
Особливо гострою залишається ситуація навколо виробництва безпілотників Shahed-136. Хоча москва закуповує іранські дрони та технічні рішення для їх локалізації на заводі в Алабузі, росія поступово посилює контроль над виробничим циклом і скорочує залежність від Ірану.
За даними української розвідки, обсяг виробництва дронів у росії значно зріс, а їх вартість упала з 200 тисяч до 70 тисяч доларів за одиницю.
Аналітики відзначають, що москва прагне повністю оволодіти виробництвом дронів, що викликає розкол у відносинах між двома країнами. Іран, зі свого боку, звинувачує кремль у затримках платежів та блокуванні передачі обіцяних авіаційних технологій, що частково пояснюється санкціями.
Колишній інспектор ООН з озброєнь Девід Олбрайт попереджає, що розширення заводу в Алабузі може надати росії значні можливості для підтримки війни, а також сприяти технологічному зворотному проєктуванню Іраном модернізованих дронів, що може підвищити їх бойову ефективність.
Останні дані відстеження польотів свідчать, що 11 липня російський військовий вантажний літак Іл-76 здійснив рейс до Тегерана, де перебував близько трьох годин. Хоча зміст вантажу не підтверджено, іранські ЗМІ заявляють про доставку компонентів системи ППО С-400.
Таким чином, співпраця між росією та Іраном залишається суперечливою: з одного боку — взаємні інтереси у військовій сфері, з іншого — поступова втрата Тегераном впливу на технології та обурення через недостатню підтримку кремля.