Іран озброюється російськими Су-35, але ще хоче купити пакистансько-китайські винищувачі – Defence Express
01 січня 2025, 12:59
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Це може свідчити про незадоволення Ірану реальними можливостями цих російських літаків чи їх експортної версії, вважають аналітики
Іран зацікавився закупівлею пакистансько-китайських винищувачів JF-17, попри те, що озброюється російськими Су-35.
Про це пишуть аналітики Defence Express.
Вони зауважують, що переговори про купівлю JF-17 відбулися ще у жовтні в Пакистані під час міжнародних навчань "Щит Інду", хоч про це стало відомо лише зараз. Тоді іранську делегацію очолював командувач повітряних сил Хамід Вахеді, що, наголошують аналітики, точно перевищує потребу направити формального "спостерігача".
Видання розповіло про характеристики літака JF-17. Він виступає у класі легких однодвигунних винищувачів 4+ покоління з бойовим навантаженням до 4,3 тонни при максимальній злітній вазі до 13,5 тонни. У сучасній версії Block 3 він має РЛС з АФАР, цифрову кабіну та широку номенклатуру китайського озброєння.
Окрім Пакистану, ці літаки замовляють Нігерія, М'янма, Ірак і Азербайджан.
А от те, що ще й Іран зацікавився цими літаками, означає, що "щось з російськими літаками не так", вважають у Defence Express.
Там нагадали, що Тегеран має отримати від рф від 24 до 40 Су-35 та ще зібрати самостійно від 48 до 72 російських винищувачі.
"Тобто загалом мова йшла про понад 110 винищувачів. Такої кількості Ірану б точно вистачило для повного оновлення свого авіапарку, в якому реально літаючих машин навряд більше, а боєздатних скоріш за все значно менше", - пишуть експерти.
Точної причини зацікавлення Ірану пакистансько-китайськими літаками вони не знають, але певні припущення мають:
Це, звісно, може бути незадоволення реальними можливостями цих літаків (Су-35, - ред.) чи їх експортної версії. Або неспроможність рф поставити потрібну кількість винищувачів у визначені строки.
Або ж, стверджують аналітики, невпевненість Тегерана у тому, що москва зможе підтримувати оновлення цих літаків надалі, а також забезпечити їх озброєнням.
Також висувають версію, що, можливо, командування повітряних сил Ірану хоче мати авіапарк, який складається із двох типів винищувачів - легкого та важкого. І додають, що тоді це свідчить "про неспроможність рф запхати свій МиГ-35 навіть до Ірану".