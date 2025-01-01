Іран озброюється російськими Су-35, але ще хоче купити пакистансько-китайські винищувачі – Defence Express

Це може свідчити про незадоволення Ірану реальними можливостями цих російських літаків чи їх експортної версії, вважають аналітики

Іран зацікавився закупівлею пакистансько-китайських винищувачів JF-17, попри те, що озброюється російськими Су-35.

Про це пишуть аналітики Defence Express.

Вони зауважують, що переговори про купівлю JF-17 відбулися ще у жовтні в Пакистані під час міжнародних навчань "Щит Інду", хоч про це стало відомо лише зараз. Тоді іранську делегацію очолював командувач повітряних сил Хамід Вахеді, що, наголошують аналітики, точно перевищує потребу направити формального "спостерігача".

Видання розповіло про характеристики літака JF-17. Він виступає у класі легких однодвигунних винищувачів 4+ покоління з бойовим навантаженням до 4,3 тонни при максимальній злітній вазі до 13,5 тонни. У сучасній версії Block 3 він має РЛС з АФАР, цифрову кабіну та широку номенклатуру китайського озброєння.

Окрім Пакистану, ці літаки замовляють Нігерія, М'янма, Ірак і Азербайджан.

А от те, що ще й Іран зацікавився цими літаками, означає, що "щось з російськими літаками не так", вважають у Defence Express.