НАТО тричі за тиждень підіймало винищувачі через російські літаки

02 грудня 2025, 18:55
Фото: twitter.com/FinnishAirForce
Літаки летіли без увімкненого транспондера, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (РСУП).
Винищувачі, які виконують функції повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, протягом тижня, 24-30 листопада, тричі злітали для виявлення та супроводу російських літаків, які порушили правила польотів.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
 
24 та 28 листопада винищувачі повітряного патрулювання НАТО підіймалися, щоб ідентифікувати літаки Іл-20 у міжнародному повітряному просторі поблизу Калінінградської області рф. Літаки летіли без увімкненого транспондера, без плану польоту та не підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами (РСУП).
 
27 листопада винищувачі НАТО злітали для ідентифікації двох літаків Ту-22М3 та двох літаків Су-35. Літаки летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини росії. Вони також летіли без увімкнених транспондерів, без планів польотів і не підтримували радіозв'язок з RSVC.
