Іран засуджує "невиправдане" відновлення ядерних санкцій ООН

Іран назвав “невиправданим” відновлення санкцій Організації Об'єднаних Націй щодо його ядерної програми після провалу переговорів із західними державами та ударів Ізраїлю та США по його ядерних об'єктах.

Санкції, що забороняють будь-які дії, пов'язані з ядерною діяльністю та діяльністю Ісламської республіки в галузі балістичних ракет, набули чинності вночі після того, як західні держави запустили так званий механізм “snapback” згідно з ядерною угодою 2015 року.

“Відновлення скасованих санкцій є юридично безпідставним та невиправданим... усі країни повинні утриматися від визнання цього незаконного кроку. Ісламська Республіка Іран твердо захищатиме свої національні права та інтереси, і будь-які дії, спрямовані на підрив прав та інтересів її народу, отримають тверду і жорстку відповідь”, – йдеться у заяві МЗС Ірану.

Повернення санкцій поставило крапку у місяцях напруженої дипломатії, спрямованої на відновлення ядерних переговорів, які зірвалися у червні після ізраїльсько-американських бомбардувань іранських ядерних об’єктів.