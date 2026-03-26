Іранські перемовники "дивні": "благають" нас укласти угоду, але публічно не визнають – Трамп

Під час звернення на вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC) Трамп заявив, що нині ніхто не хоче очолити Іран.

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Ірану "благають" американську сторону укласти угоду про припинення вогню.

Про це він н аписав у своїй соцмережі Truth Social.

"Іранські переговорники дуже відрізняються і є “дивними”. Вони “благають” нас укласти угоду, що і мали б робити, оскільки вони були військово знищені без жодного шансу на відновлення, і все ж вони публічно заявляють, що лише “розглядають нашу пропозицію”. Неправда! Їм краще швидко почати ставитися до цього серйозно, доки не стало надто пізно, тому що, коли це станеться, не буде шляху назад і буде недобре", — написав Трамп.

Під час звернення на вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC) Трамп заявив , що нині ніхто не хоче очолити Іран.

"Вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться сказати про це, бо будуть убиті своїми ж людьми. Вони також бояться бути вбитими нами. Не було ще лідера країни, який хотів би цієї роботи менше, ніж лідер Ірану. Ми чуємо деякі речі, які вони говорять: “Ми хочемо зробити вас наступним верховним лідером”. У відповідь: “Ні, дякую, я не хочу”", — сказав Трамп.