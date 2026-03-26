Іранські перемовники "дивні": "благають" нас укласти угоду, але публічно не визнають – Трамп

26 березня 2026, 18:34
Іранські перемовники
Під час звернення на вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC) Трамп заявив, що нині ніхто не хоче очолити Іран.
Президент США Дональд Трамп заявив, що представники Ірану "благають" американську сторону укласти угоду про припинення вогню.
 
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
 
"Іранські переговорники дуже відрізняються і є “дивними”. Вони “благають” нас укласти угоду, що і мали б робити, оскільки вони були військово знищені без жодного шансу на відновлення, і все ж вони публічно заявляють, що лише “розглядають нашу пропозицію”. Неправда! Їм краще швидко почати ставитися до цього серйозно, доки не стало надто пізно, тому що, коли це станеться, не буде шляху назад і буде недобре", — написав Трамп.
 
Під час звернення на вечері Національного республіканського комітету Конгресу (NRCC) Трамп заявив, що нині ніхто не хоче очолити Іран.
 
"Вони так сильно хочуть укласти угоду, але бояться сказати про це, бо будуть убиті своїми ж людьми. Вони також бояться бути вбитими нами. Не було ще лідера країни, який хотів би цієї роботи менше, ніж лідер Ірану. Ми чуємо деякі речі, які вони говорять: “Ми хочемо зробити вас наступним верховним лідером”. У відповідь: “Ні, дякую, я не хочу”", — сказав Трамп.
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
