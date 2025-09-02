Ірландія головуватиме в ЄС: підтримує спільний єврошлях України і Молдови

Київ також розраховує на участь Дубліна в безпекових гарантіях.

Президент Володимир Зеленський у понеділок повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном, під час якої обговорювалися питання європейської інтеграції України, безпекової підтримки та гуманітарної допомоги.

Про це він написав на платформі X (Twitter).

За словами Зеленського, він подякував прем’єру за допомогу з облаштуванням укриттів у школах, а також обговорив можливості фінансування безкоштовного харчування для учнів.

Окремою темою стали гарантії безпеки.

"Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки. Ми також однаково бачимо необхідність посилення тиску на росію, зокрема через запровадження вторинних санкцій", - написав Зеленський.

Президент також подякував Ірландії за послідовну підтримку євроінтеграційного курсу України.

"Дуже цінуємо підтримку нашого європейського майбутнього з боку Ірландії та чітку позицію про те, що Україна й Молдова повинні рухатися разом у переговорному процесі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Ірландія головуватиме в Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2026 року, і її позиція може мати вагоме значення для подальшого просування переговорів про вступ нових країн до ЄС.